Muslimsk friskole drejer nøglen om efter støtten forsvandt

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus lukker.

Den omstridte skole oplyser i en pressemeddelelse, at den en af de nærmeste dage vil blive erklæret konkurs som konsekvens af, at den har mistet sit statstilskud.

Skolen har været under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som ligger under Undervisningsministeriet.

I starten af august afgjorte styrelsen, at den aarhusianske friskole ikke længere skulle modtage statsstøtte. Det skyldes, at skolen ikke lever op til flere af friskolelovens regler.

I nogle undervisningstimer har eleverne siddet kønsopdelt, og biologibøger er blevet censureret. Eksempelvis er et kapitel om sex og samliv taget ud, har styrelsen peget på.

Lykkeskolen er uenig i de kritikpunkter, som var årsagen til, at skolen mistede sin statsstøtte. Derfor klagede skolen til Ombudsmanden.

Tillidsrepræsentant for skolens lærere Hans Jørgen Vad har per brev orienteret elevernes forældre om lukningen af skolen.

- Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Lykkeskolen lukker. Det sker efter Undervisningsministeriets beslutning om at fjerne tilskuddet til skolen.

- For selv om vi har kæmpet for, at vores klage til Ombudsmanden kunne give opsættende virkning, er det ikke lykkedes. Derfor vil skolen en af de nærmeste dage blive erklæret konkurs, hedder det i brevet, som tillidsrepræsentanten tirsdag aften har sendt ud med en pressemeddelelse.