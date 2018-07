Flere filmede og tog billeder af mand i krise: Politi advarer imod ulovlig og krænkende adfærd

Mandag eftermiddag kravlede en mand ud på et tag på Knudrisgade og nægtede at komme ned. I forbindelse med arbejdet på stedet blev betjente opmærksomme på, at flere filmede eller tog billeder af episoden med deres telefoner.

Det får nu Østjyllands Politi til på det kraftigste at opfordre de personer til at slette materialet, hvis man har det liggende, og hverken dele det med nogen eller lægge det på sociale medier.

Det kan være strafbart at dele materiale fra den slags episoder, lyder det i politiets døgnrapport, som begrunder advarslen med, at man kan gøre sig skyldig i at krænke de personer, man har filmet eller fotograferet.



Det lykkedes en forhandler fra politiet at tale manden på taget ned, så han ikke kom noget til.