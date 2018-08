32-årig kvinde fængslet for vold mod betjent

En 32-årige kvinde blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have været voldelig over for en medarbejder på McDonalds på Banegårdspladsen i Aarhus og imod den betjent, der anholdt hende efterfølgende.



Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

Medarbejderen på McDonalds har forklaret politiet, at kvinden er kendt for at være højtråbende og forstyrrende, så da hun kom ind på restauranten mandag kl. 14, bad medarbejderen den 32-årige om at forlade McDonalds. Det kvitterede hun, ifølge medarbejderen, for ved med en knyttet hånd at slå vedkommende i ansigtet.

Den 32-årige kvinde blev derfor anholdt og sigtet for vold, men under transporten til politistationen bed og kradsede hun en af betjentene og truede de øvrige på livet. Derfor blev hun også sigtet for vold mod politiet.

Kvinden blev samtidig fremstillet for to øvrige tilfælde af vold begået tidligere mod nogen i offentlig tjeneste.

Hun nægtede sig skyldig og kærede kendelsen om fire ugers varetægtsfængsling.