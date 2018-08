Politiet om hensynsløse vandscootere: Vi har svært ved at fange dem

Hensynsløse vandscootere, der med høj fart sejler tæt på badende strandgæster, har i år udløst flere anmeldelser ved bl.a. Aarhus Havn og Den Permanente. Faktisk har Østjyllands Politi i 2018 oplevet en markant stigning i antallet af anmeldelser om scootersejlads.

30 anmeldelser er det blevet til i den Østjyske politikreds i årets første syv måneder mod 16 styk i samme periode sidste år. Men trods stigningen er kun én person blevet sigtet i årets 30 sager.

»De kan være svære at fange ude på vandet. De sejler hurtigt, og havet er stort,« fortæller politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen, leder af operativt center ved Østjyllands Politi.

Politiet låner en båd

Modtager politiet en anmeldelse om hasarderet sejlads, har de groft sagt kun to muligheder. Politiet kan for det første følge personerne fra land og forsøge at nå føreren, når scooteren kommer i havn. Den anden mulighed er, at politiet selv går på vandet. Østjyllands Politi har dog ingen både, og de låner sig derfor til en hos hjemmeværnet eller den frivillige søredningstjeneste Nordfalken. Men det ser Jesper Bøjgaard Madsen ikke som noget problem.

»Det er ikke nogen udfordring, at vi ikke har vores egen båd. Den ligger nede i havnen, og de kan være operationsklare lige så hurtigt, som hvis vi selv havde en båd. Det der kan være en udfordring, er at vi skal have vores særligt uddannede medarbejdere med i båden. Og dem skal vi lige have kaldt ind, hvis de ikke allerede er på arbejde,« forklarer Jesper Bøjgaard Madsen og fortsætter så:

»Men det er ikke noget problem med tidsintervallet. Vi har kørende patruljer, der kan køre ud med det samme.«

Når der alligevel kun er foretaget en enkelt sigtelse på 30 anmeldelser, er det dog fordi, at politiet ikke når ude til alle, konstaterer han.

»Det er ikke sikkert, at vi når frem, til at fange dem, som anmeldelsen omhandler. Og nogle gange viser det sig, at der ikke var nogen overtrædelse, selvom strandgæsterne har følt sig generet.«

Mere patruljering under VM

I begyndelsen af juli blev en 25-årig mand idømt to og et halvt års fængsel ved Østre Landsret, efter han på sin vandscooter i maj sidste år torpederede en udlejningsbåd i Københavns Havn. I båden sad to amerikanske kvinder, der begge mistede livet ved hændelsen. Hvorvidt det er denne ulykke, der nu ligger i folks erindring, eller det er vejret, som giver flere vandscootere på vandet og dermed flere anmeldelser, er svært at vurdere, lyder det fra politiinspektøren.

I både maj og juni har Østjyllands Politi i perioder patruljeret på vandet, men ifølge Jesper Bøjgaard Madsen sker der sjældent noget, mens de er der. »Det rygtes hurtigt,« forklarer han. I den kommende tid kan aarhusianerne se frem til mere politi på vandet ud for Aarhus, når VM begynder.