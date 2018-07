Hvad er meningen? VM i sejlsport begynder mandag – men programmet starter først torsdag

Startskuddet til VM i sejlsport har lydt, men tilskuerne må indtil videre væbne sig med tålmodighed. For selvom den officielle startdato for VM er den 30. juli, er det først den 2. august, at sejladsen begynder, og det store åbningsshow bliver afholdt.

JP Aarhus har spurgt VM-chef, Klaus Natorp, hvad der skal foregå fra den 30. juli til 2. august.

Oplev VM: Et russisk piratskib, blokarts og swing

VM starter officielt den 30. juli, men åbningsshowet er først den 2. august, og aktiviteterne starter den 3. august. Hvorfor er det bestemt, at VM officielt starter den 30. juli?

»Selve VM som stævne starter den 30. juli. De første tre dage skal deltagerne igennem en længere registrerings- og måleproces med deres både, og de skal kontrollere deres grej.

Selvom sejlerne er her i stort antal nu, starter vi først formalia med registrering og kontrol af udstyr den 30. juli. Vi har indledende øvelser, og ting vi skal nå, inden vi kan starte eventet, ligesom man har i flere andre sportsgrene.«

Kan publikum ikke komme til at gå forgæves, hvis de tropper op på havnen før den 2. august?

»Nej for publikum kan komme ned og opleve stemningen. Lige nu er der flere både ude på bugten samtidig, end der vil være under selve VM i sejlsport. Vi vil invitere til, at man kommer ned og oplever stemningen.

VM-sejlere skal indsamle affald på havet

Eventet er i fuld gang. Mange sejlere har trænet længe. De har kunnet komme på eventområdet fra den 19. juli og har også sejlet fra nabohavnene i Aarhus.«

Hvad kan publikum opleve disse dage?

»Hvis de går ud mod det nye havnebad, kan de se sejlerne og følge livet i målerteltene. Men man skal nok have viden om sejlsport for at få noget ud af at følge de forberedelser. Ellers kan man jo bare nyde sejlerne i stort antal ude på Aarhus Bugten.«

Hvorfor har man ikke valgt at sætte startdatoen til den 2. august?

»Det er et godt spørgsmål, men VM i sejlsport blev datosat for to år siden. Eventperioden indeholder også det indledende arbejde, vi skal i gang med nu. Det er procedure i sejlsport. Men den indledende periode til VM er længere, fordi der er så mange deltagere, at vi har brug for optakt i tre dage. Det er en meget omhyggelig proces.«