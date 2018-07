Udlandsdanskeren, børnefamilien, pensionisten og den studerende: Mød de frivillige bag VM

Et hav af identiske lysegrå kasketter og blå t-shirts bevæger sig rundt under den bagende sol på Aarhus Havn. Walkie-talkierne sender skrattende beskeder, og bommene til bådparkerne går mekanisk op og ned. Ude på bugten danser en hær af sejl med hinanden på bølgerne.

Livet på Aarhus Havn er ikke til at tage fejl af for tiden. VM i sejlsport 2018 er officielt begyndt, og mere end 1.000 frivillige fra hele verden, i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde arbejder hver dag for at gøre VM til et vellykket event.

Hans Ole Clemmensen, hjemvendt fra Australien til VM. Arbejder som frivillig i check-in og VIP-området.

Hjemvendt fra Australien

En af de mange frivillige er Hans Ole Clemmensen, der har taget turen fra den anden side af jorden for at være arbejde til VM. Han er rejst fra Australien, hvor han har boet i 46 år - de sidste 28 af dem på en båd. Det er hans sejlsportsinteresse, der har bragt ham til Aarhus:

VM i sejlsport er en enorm mulighed. Det er et kæmpe stort event, og jeg vil gribe enhver mulighed for at bringe sejlsport tættere på folk. Karolina Ziomek, frivillig ved VM i sejlsport. VM i sejlsport er en enorm mulighed. Det er et kæmpe stort event, og jeg vil gribe enhver mulighed for at bringe sejlsport tættere på folk.

»Jeg begyndte at sejle i 1979 med de første windsurfere, der kom frem. Så fik jeg en ”Hobie Cat”-katamaran, hvor jeg sejlede ud fra stranden, og det var bare det bedste. Jeg blev fuldstændig bidt af sejlsport. Hvis du ikke har nogen børn, noget hus eller nogle regninger, så kan du bare sejle rundt, lige som du har lyst til. Jeg har sejlet 66.000 sømil i min båd,« siger han.

I dag er han pensioneret og sejler frivilligt rundt ved Papua Ny Guinea, hvor han sætter solceller op og sejler lægehjælp ud til afsides landsbyer.

Denne sommer bruger han 2,5 måned som frivillig i Aarhus, fordi han blev »shanghajet« til VM i sejlsport gennem bekendte. Her skal han bl.a. arbejde ved check-in og i VIP-området:

»Jeg kan godt lide at være frivillig, for så får jeg noget at lave. Mit indtryk er, at alle i Aarhus arbejder frivilligt. Jeg snakker med folk, der har skuffer fulde af t-shirts fra alle mulige frivilligarrangementer, hvor de har hjulpet til,« siger han.

Karolina Ziomek, studerende fra Tyskland. Arbejder som frivillig baneguide.

Den unge tyske sejler

Hans Ole Clemmensen er ikke den eneste frivillige, der er rejst langt for at kunne deltage som frivillig. Den unge studerende Karolina Ziomek er rejst med bus fra Sydtyskland til Aarhus:

»Det lyder måske skørt, at jeg er rejst hele vejen hertil med bus. Men da jeg så, at de søgte frivillige, tænkte jeg, det var den perfekte mulighed. VM i sejlsport er en enorm mulighed. Det er et kæmpe stort event, og jeg vil gribe enhver mulighed for at bringe sejlsport tættere på folk,« siger hun.

Under VM skal hun arbejde som baneguide, hvor hun bl.a. skal hjælpe til i pressebådene. Når hun ikke arbejder som frivillig, studerer hun til daglig i Sverige, og så har hun selv sejlsport tæt inde på livet:

»Jeg har sejlet i små ti år, både for konkurrencens og fornøjelsens skyld. Det slog mig pludselig, at sejlsport er sådan en vidunderlig sport. Den er så smuk,« siger hun.

Hun har lagt mærke til forskellen på sejlsport i Tyskland og Danmark:

»I Sydtyskland mangler vi vind. I Danmark er man så tæt på havet, at folk er mere vant til sejlsport. Det er en mere regulær sport her. I Tyskland kræver sejlsport mere planlægning,« siger hun.

Morten Engholm, Emilie Engholm og Mads Engholm fra Risskov. Arbejder som frivillige på marshall- og rampeholdene.

Mads er 7 år og frivillig

Det er dog langt fra alle frivillige, der har et særligt forhold til sporten på vandet, eller som er rejst langvejs fra. Familien Engholm kommer fra Risskov og stiller med et frivillighold, der tæller far og tre børn.

»De fleste frivillige virker til at have sejlads i blodet, men det har vi altså ikke. Mine to ældste børn har tidligere sejlet optimistjolle, men det er det. Vi har heller aldrig været frivillige før, men nu var der pludselig noget, der involverede vand, og så vi tænkte, vi måtte slå til. Vi bruger vandet ved Risskov meget til dagligt,« siger Morten Engholm, der arbejder som læge.

Hvad er meningen? VM i sejlsport begynder mandag – men programmet starter først torsdag

Han har sine to yngste børn, Mads Engholm på 7 år og Emilie Engholm på 14 år, med. 7-årige Mads Engholm skal være på marshall-holdet med sin far, hvor de skal hjælpe sejlerne ud til de rigtige baner og holde dem fra erhvervstrafikken. Mens de to ældste børn skal arbejde ved ramperne under eventet.

»Jeg tænker egentlig, det er en udmærket sommeraktivitet for en 14-årig,« siger Morten Engholm og kigger på Emilie Engholm, der nikker tilbage.

»Det virker som et fedt arrangement med god energi,« siger han.

Iben Myken, studerende i Aarhus. Arbejder som frivillig brændstof-koordinator.

Baronessen fra benzintanken

Familien Engholm er ikke alene om at have gjort det til et familieforetagende at være frivillige til VM. Yderst på Pier 2 på Aarhus Havn sidder en lille gruppe frivillige på plastikmøbler foran en container. Det er brændstof-teamet, der består af et hold venner og familie. Her sidder de og spiller 500, mens de venter på både, der skal tankes op på vandet.

Åbningsshow: VM skydes i gang med dans, lokal musik og taler

Iben Myken er til daglig handicaphjælper og lærerstuderende, men i disse uger er hun koordinator for brændstofholdet:

»Vi kommer fra en sejlerfamilie, men det er ikke derfor, vi har meldt os. Det er på grund af fællesskabet. Jeg elsker at arbejde frivilligt. Det er så fedt at løfte en opgave i fællesskab og mærke, at hele eventet går op i en højere enhed. Der er en helt speciel energi i at arbejde frivilligt frem for at arbejde med løn,« siger hun.

Hun har været frivillig til flere arrangementer i Aarhus og fik også arbejdet til VM gennem kontakter i frivillignetværket:

»Jeg er vild med den frivilligånd, der er i Aarhus for tiden. Det er helt vildt. Der er bare en holdning til, at nu skal vi i fællesskab skabe nogle rammer, som vi gerne vil have i vores by. Man bliver helt høj af det,« siger hun.

Imens lægger en benzintrængende båd til, og hun ifører sig en redningsvest og hopper ned på den flydende tankstation. Efter få minutter sender hun den videre ud på bugten med et »Have a lovely day!«.

På vej ud møder RIB-båden Molslinjen, der skaber store udfordrende bølger. Iben Mykens walkie-talkie skratter, for færgens indsejling skal koordineres med nogle af de andre frivillige et andet sted på havnen.

»De andre frivillige kalder mig baronessen, når vi taler sammen,« siger hun og bryder ud i latter.

Tove Bech og John Thomsen fra Aarhus. Arbejder som frivillige i bådpark 3.

Erfarne frivillige

Også længere ude på havnen ved bådpark 3 er der livlig aktivitet blandt de lysegrå frivillig-kasketter. Her sidder John Thomsen og Tove Bech, der begge har været engagerede i frivilligt arbejde i Aarhus ad flere omgange.

»Jeg synes, det er hyggeligt, at man kommer ud og møder så mange mennesker og kommer ud i det gode vejr. Ellers ville man jo bare sidde inde og se Tour de France hele tiden. Vi har det godt sammen herude,« siger Tove Bech, der ikke har ladet sig slå ud af en brækket fod. Det løser hun ved at køre rundt og aflevere mad og drikke mellem bådparkerne.

John Thomsen arbejder også med at køre rundt som frivillig. Han arbejder bl.a. som chauffør, hvor han kører arrangementets VIP-gæster til og fra lufthavnen.

»Jeg har gode erfaringer med at være frivillig fra kulturhovedstaden, så det ville jeg gerne prøve igen,« siger han.

Bag dem står sejlere side og side i varmen og bukker sig ned over deres både i bådpark 3. Bådene bliver på skift slæbt ind og ud af de store hvide målertelte for at blive godkendt til sejladsen om få dage. VM er lige rundt om hjørnet.