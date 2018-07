Supersygehus gør status: Kæmpestor opgave at flytte en akutafdeling

Det er to måneder siden, at landets største skadestue, skadestuen i Aarhus, flyttede fra det gamle kommunehospital til en nybygget akutafdeling på supersygehuset i Skejby.

Det har været en stor udfordring og har indimellem givet urimelige ventetider, erkender administrerende overlæge Ole Mølgaard.

»Nogle har ventet i timer, når vi har haft spidsbelastninger. Det er dybt beklageligt,« siger han til DR P4 Østjylland.

Udfordringen har været, at skadestuen undervejs i flytningen hele tiden har skullet være klar til at modtage akutte patienter, forklarer Ole Mølgaard.

»Det er en kæmpestor opgave at flytte en akutafdeling, der er i drift, for vi kan jo ikke lukke i fjorten dage, mens man flytter,« forklarer han.

Skadestuen i Aarhus er blandt landets travleste med mellem 55.000-70.000 patienter om året, og på den nye adresse skal den behandle endnu flere patienter; faktisk kommer der 6.000-14.000 flere patienter om året, da både børn og psykiatriske akutte patienter nu også skal igennem dér.

Selvom flere patienter skal gennem akutafdelingen, mener Ole Mølgaard, at den nye akutafdeling er en stor fordel for patienterne, nu hvor vagtlæge, skadestue og akutte indlæggelser er blevet samlet under samme tag.

»I gamle dage lå vagtlægen et andet sted i byen, og skulle man indlægges på sygehuset eller på skadestuen, skulle man enten selv transportere sig et andet sted hen, og i rigtig mange tilfælde blev man kørt i ambulance. Så det betyder selvfølgelig meget for patienterne, at man ikke skal flyttes fra det ene sted til det andet. Også for personalet er det en gevinst,« mener han.

»Det betyder også, at vi kommer til at arbejde tættere sammen, lærer hinanden at kende og får mere sammenhæng i den måde, vi arbejder på,« siger han til DR P4 Østjylland.

I oktober 2009 tog regionsrådsformand Bent Hansen første spadestik til Det Nye Universitetshospital, som både har været ramt af ændringer i afdelingernes placering og forsinkelser undervejs i byggeriet på grund af skimmelsvamp og operationsstuer, der skulle bygges om. Men i september 2016 flyttede de første 150 medarbejdere fra afdelingen for blodprøver og biokemi ind i en af de nye hospitalsbygninger, og i februar 2017 blev hospitalet officielt indviet. De sidste afdelinger flytter i løbet af september 2018 og marts 2019.