Problemerne fra Klostertorvet er skubbet ud i sidegaderne

For tre uger siden åbnede Klostertorvet i Aarhus i en ny forvandlet udgave, som blandt andet skal mindske den utryghed og uro, stedet har været kendt for gennem mange år. Det lykkedes i en kort periode, men nu er der igen problemer. Onsdag eftermiddag var en større gruppe forsamlet. De var spirituspåvirkede og råbte op i en sådan grad, at Østjyllands Politi endte med at anholde og sigte tre personer for at forstyrre den offentlige orden.

Lidt over midnat var den så gal igen. Her var der meldinger om, at en mand havde trukket en kniv mod nogle af de øvrige tilstedeværende på torvet. Under tumult blev en 29-årig sigtet mand for vold mod en 43-årig, som angiveligt havde truet ham på livet med en smørekniv.

»Der har været flere episoder på det seneste, hvor folk forstyrrer den offentlige orden, og så var der altså også en, der havde trukket en kniv onsdag nat. Så nu vil vi fremover være mere til stede på Klostertorvet for at sikre god ro og orden, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen,« til TV2 Østjylland.

De erhvervsdrivende ved torvet oplever ligesom politiet igen mere uro i området. Politiet er dog altid hurtigt fremme, så i stedet kritiserer de Aarhus Kommune.

»Problemerne er skubbet ud i sidegaderne i eksempelvis Vestergade og Klosterport. Selve torvet er blevet roligere og mere tåleligt,« siger restauratør hos Canblau og talsmand for de erhvervsdrivende på Klostertorvet, Claus Broberg, til TV2 Østjylland.

Ud over de fysiske ændringer på torvet er det meningen, at nye hellesteder rundt om i Aarhus skal få en del af de udsatte væk fra Klostertorvet.

Men det tager for lang tid med at få dem klar til brug, mener Claus Broberg.

»Det er ret beklageligt, at det virker til, de steder er forsinket. Det virker lidt som om, at der er gået sommerferie i den hos kommunen,« siger han.

For 14 dage siden lovede Aarhus Kommune dog, at der kommer til at ske noget.

»Vi er i gang med at lave hellesteder andre steder i byen – blandt andet ved rutebilstationen – sådan, at vi får skabt nogle ordentlige vilkår for de socialt udsatte,« sagde driftschef hos Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 Østjylland.

»Vores mål er, at vi får skabt forhold, så det både er til at være social udsat i området på en ikke-jagtet måde og samtidig også at være erhvervsdrivende i området,« lød det videre fra driftschefen.

Kommunen håber på, at renoveringen af Klostertorvet kan få de socialt udsatte til at søge derhen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Kommune til den nye kritik.