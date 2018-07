Uheldsramt færgerute giver op: Issehoved sejler ikke mere

Det skulle ikke være denne sommer, at der blev etableret en fast færgerute mellem Aarhus og Samsø.

Det er konklusionen efter i søndags, hvor endnu et uheld ramte færgen Issehoved, hvor den ene af de to motorer brød sammen. Årsagen til nedbruddet er endnu ikke helt klart men det tegner til at der har været en skjult fejl inde i motoren. Dagene derefter har ejer Hans Froholt brugt på at vurdere fremtidsudsigterne, og de ser så dystre ud, at han nu har valgt at lukke ruten, skriver han i en meddelelse.

Godt nok er man i gang med at udskifte den ene motor, men arbejdet ventes først færdigt til september.

»Desværre mener vi ikke vi kan finde økonomi til at drive skibet som et privat initiativ på Samsø-ruten i de kolde måneder og vi må derfor meddele at ruten for nu lukkes,« skriver Hans Froholt.

I et andet regi forsøgte man også sidste år at drive en rute mellem Aarhus og Samsø med Issehoved. Også de planer måtte opgives.

»Det vi har lært af vor korte tid er at der er et behov for en forbindelse imellem Samsø og Aarhus, og også at der er nye kunder der vil til Samsø, altså ikke kun dem der i forvejen ville tage frem og tilbage med de eksisterende ruter,« konkluderer Hans Froholt og vurderer samtidig, at det vil tage tid at opbygge et stabilt marked samt at netop en færgetype som Issehoved ikke er egnet, når vindstyken rammer "hård kuling", hvilket vil betyde jævnlige aflysninger.

»Vi skal over for alle jer der har bakket os op beklage, vi er oprigtigt kede af at vi ikke er istand til at løse denne opgave,« lyder det fra selskabet, der oplyser, at alle der har købt billet til en afgang vil få deres penge refunderet.

Hans Froholt har planer om, at Issehoved efter reparation skal kunne chartes i enten Danmark eller i udlandet.