29 grader: Isbjørnene på Djursland har fravalgt deres egen isfabrik

Støvskyerne vokser ud af hvert skridt, gæsterne tager. Mange dyr har fortrukket sig til skygger under træer. Grusstierne snor sig gennem det svedne og gullige græs. Det ser mere ud til at høre til i en halmballe end at fungere som nærende dyrefoder.

Vi købte en lille isfabrik, der kunne producere fem tons flageis i døgnet. Det sprøjtede vi ind til isbjørnene hver nat. Men de brugte det aldrig. Frank Vigh-Larsen, direktør, stifter og ejer af Skandinavisk Dyrepark. Vi købte en lille isfabrik, der kunne producere fem tons flageis i døgnet. Det sprøjtede vi ind til isbjørnene hver nat. Men de brugte det aldrig.

Omkring 20 familier har onsdag formiddag valgt kysten fra og kørt til midten af Djursland for at være blandt dagens første gæster i Skandinavisk Dyrepark. Klokken nærmer sig 11, og ifølge DMI’s vejrapp har temperaturen i området nået 25 grader.

De første grupper har sat sig til rette med is under Café Bjælkehusets halvtag. Især den ældre generation har indtaget borde-og-bænkesæt rundt om i parken, hvor de i skyggen fra buske og træer passer på familieudstyr i trækvogne udlånt af dyreparken.

Skandinavisk Dyrepark har haft 10-15 pct. færre gæster end normalt i højsæsonen. Direktør Frank Vigh-Larsen tror, at danskerne hellere vil til vandet. Foto: Tanja Carstens Lund

Langsomt og slæbende

Men gæsterne er ikke dagens hovedpersoner. For som hollandske Sanne Meijerhof på syv år siger, er de seks isbjørne, der holder til i den bagerste del af parken, den mest spændende attraktion.

»Det er så varmt, og de har en tyk pels. Så jeg gad godt vide, om det er for varmt for dem,« siger hun.

Det vil JP Aarhus gerne finde svaret på.

Isbjørnen Ilka har født tvillinger

Klokken er 13, og temperaturen er oppe på 28 grader, da omkring 100 gæster samles for at se parkens fire hanisbjørne blive fodret.

Dyrepark Skandinavisk Dyrepark ved Kolind på Djursland blev grundlagt af Frank Vigh-Larsen i 1994. Parken er 470.000 kvm og fokuserer på skandinaviske dyrearter. Isbjørne bliver 25-30 år og vejer 300-500 kg. En isbjørnepels er gennemsigtig og tager en del farve efter omgivelserne. Dens hud er helt sort, hvilket hjælper den til at absorbere varme fra solen, ligesom den har en sommer- og en vinterpels. Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr og kan nå en fart på 55 km/t. Den er god til at svømme og er ekspert i at fange sæler, som udgør 95 pct. af dens kost i naturen.

De store dyr har op til 10 cm fedt under den tykke pels, forklarer en dyrepasser. En af bjørnene, som vejer omkring 500 kg, ligger med benene spredt ud til siderne under sig og har dumpet det meste af sit ansigt ned i en lille kunstig sø. En anden bevæger sig langsomt, nærmest slæbende, frem og tilbage foran publikum. Mad er åbenbart at foretrække over skygge, men varmen ser bestemt ud til at tynge verdens største landlevende rovdyr.

Clara Christoffersen på syv år sidder med sin familie på bænkerækkerne. Hun tror ligesom sine forældre, at dyreparken fylder den store sø i isbjørneburet med is for at nedkøle bjørnene.

»Men jeg forstår alligevel ikke, hvordan bjørnene kan klare sig med så meget pels, når vi klipper ulden af får,« siger hun.

Isbjørne ignorerede is

Frank Vigh-Larsen, direktør for Skandinavisk Dyrepark, bander varmen langt væk og kalder den manglende regn for absurd, da JP Aarhus møder ham uden for sit kontor midt parken. Men det er ikke af hensyn til isbjørnene, eller brunbjørnene og moskusokserne for den sags skyld.

»Det er hårdt at arbejde i den varme, alt er støvet, og vi er begyndt at fodre dyrene, fordi græsset er sveden. Det begynder vi normalt først med i slutningen af oktober,« siger han og forklarer, at de høje sommertemperaturer har betydet et fald på 10-15 pct. i højsæsonens besøgstal.

Isbjørnene virker til gengæld ligeglade med varmen, forklarer Frank Vigh-Larsen.

»Da vi byggede isbjørneparken i 2004, tænkte vi, at isbjørnene skulle have is. Så vi købte en lille isfabrik, der kunne producere fem tons flageis i døgnet. Det sprøjtede vi ind til isbjørnene hver nat. Men de brugte det aldrig. Og da sådan et anlæg bruger en masse strøm, afviklede vi det efter to et halvt år,« siger direktøren.

Søstrene Sanne og Els Meijerhof synes bedst om isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark. Foto: Tanja Carstens Lund

Splittede familier

Frank Vigh-Larsen forklarer, at isbjørnene, ligesom alle andre dyr i parken, tilpasser sig temperaturen:



»De har det varmt, men tilpasser bare sit aktivitetsniveau efter det. De holder sig i ro, bader en hel masse og opholder sig i skyggen.«

Klokken er 13.46. Ifølge DMI’s vejrapp er temperaturen i området steget til 29 grader.

Under træerne ved ind- og udgangen er vognparken med trækvogne vokset. Det samme er antallet af voksne gæster. Familierne er blevet splittede. Kun de mest interesserede og ihærdige gæster trasker rundt i dyreparken.

JP Aarhus fanger Sanne Meijerhof og hendes familie på vej ud af parken.

»Vi kom tidligt. Nu har vi vist fået nok,« siger Gitta Meijerhof, før familien sætter sig ind i deres bil og forlader Skandinavisk Dyrepark med en støvsky efter sig.