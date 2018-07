Efter halvandet års arbejde: Minihuse er snart klar til hjemløse

Byg Udenfor er navnet på et projekt i Aarhus, der i halvandet år har arbejdet for at skabe små, mobile huse til byens stigende antal hjemløse. Nu er de første par huse ved at være klar til at blive rejst, og flere hjemløse er parate til at flytte ind. Der mangler bare en byggegrund.

Siden 2009 er antallet af hjemløse i Aarhus steget fra 466 personer til 767 sidste år. Og særligt er der kommet flere af de unge, som er en del af Byg Udenfor. På otte år er antallet af de 18-24-årige uden tag over hovedet i kommunen steget fra 52 til 205 personer. Hele 52 pct. af de hjemløse var i 2017 under 30 år. Det viser de seneste tal fra Socialstyrelsen og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hus på fem timer

Tanken med Byg Udenfor er at designe nogle vægmoduler, der er lette at transportere og hurtige at samle. Fra lastbilen kører af sted med modulerne fra værkstedet i Viby, går der ikke mere end fem til seks timer, før huset er rejst et sted i Østjylland. Og lige så hurtigt kan det pilles ned igen, fortæller Kim Kromann, der socialrådgiver og initiativtageren bag projektet.

Håbet er, at få lavet en aftale med bl.a. Aarhus Kommune, så minihusene midlertidigt kan placeres på byens udviklingsgrunde. Det vil sige grunde som senere skal bebygges og udvikles i forhold til de gældende lokalplaner. Der skal ikke lægges kloakrør, da der vil blive stillet en vogn med bad og toilet til rådighed. Og husene er lavet, så der hurtigt kan tilsluttes strøm. På den måde håber Kim Kromann, at sagerne er hurtigt behandlet hos kommunen.

Byg Udenfor har lige nu blikket rettet mod to grunde i henholdsvis Viby og Åbyhøj, hvor de håber at kunne sætte de første huse, der skal ligge i små klynger og danne bofællesskaber med fælles udekøkken og toilet. Kim Kromann håber, at husene kan stå klar inden efteråret.





Byg Udenfor har fået tre mio. kr. fra EU-fonden Fead og et sponsorat på 800.000 kr. i arbejdskraft fra virksomheden Monstrum.