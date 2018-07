Se billederne: Vikinger kæmper med varmen, manglende ild og tabte tænder

I det meste af Vikingetiden var klimaet generelt varmere, end vi kender det i dag. Erik Den Røde rejste bl.a. til Grønland, hvor vikingerne dyrkede korn og havde køer og får.

Med udsigt til en hed weekend er der derfor et ekstra autentisk skær over dette års Moesgaard Vikingetræf, der åbner for publikum lørdag og søndag fra 10 til 17.



1.200 vikinger fra hele verden har bygget og boet på pladsen i flere dage. I år må de undvære den åbne ild ved bålstederne og i smedjen. Afbrændingsforbuddet gælder nemlig også vikinger, der i år må nøjes med kokosbriketter, når vikingegryden skal varmes.

Vikingetræffet har eksisteret siden 1977 og er den største af sin art i verden. Blandt de faste elementer til vikingetræffet er store kampe med hundredvis af deltagere, ryttershows, musik og handelsboder, hvoraf flere er på Mobilepay.

Senere i Vikingetiden kom den såkaldte lille istid. Solens aktivitet dalede i 1300-tallet og gav vikingerne store problemer. I dag ville et temperaturfald sikkert føles som en lettelse.

Under træningen må deltagerne lede efter en af vikingernes tænder, der er røget ud af munden i kampens hede. Foto: Morten Lau-Nielsen

Lars Martinen (bagerst) tatoverer Aytekin Ötun i forgrunden. Foto: Morten Lau-Nielsen

Martin Asmussen på vej fra stranden op til den store plads. Foto: Morten Lau-Nielsen

Foto: Morten Lau-Nielsen

Forskning kaster nyt lys på de rå krigere: Vikingerne var meget mere end voldelige - de var sofistikerede Fredelige alliancer, venskaber og gaver var mindst ligeså vigtige værktøjer for vikingerne, viser ny forskning, som bliver fremlagt på en stor kongres.