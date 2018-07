Historie: Aarhus fik som de første international kapsejlads til Danmark

Om få dage lægger danske og internationale sejlere sig ud på bølgerne i Aarhus Bugten for at dyste om VM-medaljer til VM i sejlsport 2018. Det bliver en historisk stor begivenhed og en af de største enkeltstående sportsbegivenheder afholdt i Danmark nogensinde.

Aarhus og sejlsport Den Gamle By laver ny udstilling med billeder, film og animationer om internationale kapsejladser i Aarhus og om udviklingen på Aarhus Havn. Det sker i anledning af VM i sejlsport i Aarhus. Materialet stammer fra museets eget billedarkiv og vises i en 20 fods container. Udstillingen kan opleves fra den 3. – 12. august kl. 10-17. Der er gratis adgang.

Og selvom et sejlsports-VM er noget særligt, er det faktisk er ikke noget nyt, at Aarhus danner ramme om internationale kapsejladser. Historien om Aarhus og sejlsporten går langt tilbage.

Aarhus var de første i Danmark til at afholde international kapsejlads tilbage i 1866, og byen har siden afholdt mange kapsejladser på Aarhus Bugten frem til 1973.

Den historie bliver nu komprimeret og fortalt i en 20 fods container med Den Gamle Bys midlertidige miniudstilling, der skal køre under VM i sejlsport 2018. Udstillingen indeholder billeder fra fortidens kapsejladser og billeder, film og animationer, der fortæller om udviklingen på Aarhus Havn fra 1800-2020.

Fra England til Aarhus

Det er museumsinspektør Christian Rasmussen, der har tilrettelagt udstillingen. I samarbejde med jernbanehistoriker og frivillig på museet Den Gamle By, Asger Christiansen, har han gravet historien om Aarhus’ fortid inden for sejlsport frem:

Aarhus afholdte Danmarks første internationale kapsejlads i 1866. I 1855 blev den første danske kapsejlads afholdt på Flensborg Fjord. Foto: Den Gamle By.

»Sammen gik vi på opdagelse i gamle aviser og bøger og så, at de tre englændere brødrene Frederick James Rowan og Robert Rowan samt William Angel Scott havde en finger med i spillet om de tidlige aarhusianske kapsejladser,« siger Christian Rasmussen.

De har fundet frem til, at de tre engelske jernbaneingeniører var med til at arrangere den første internationale kapsejlads i Danmark, der fandt sted den 29. august 1866 i Aarhus. Englænderne var ansat af de entreprenører, der anlagde de første jernbanestrækninger i Jylland.

De dyrkede selv sejlads og havde egne båd med til kapsejladsen, hvor både England, Danmark og Norge deltog. Sverige fik også tilbuddet om at deltage, men deltog ikke.

Alle, der deltager under VM i sejlsport, kan få mere viden om disse kapsejladser og udviklingen på Aarhus Havn til udstillingen, der åbner i containeren på havnen 3. august.

Også uden for containeren er Den Gamle By dykket ned i sejlsportstemaet. Bl.a. kan man opleve den mast, der knækkede af de aarhusianske OL-guldvinderes, Jonas Warrer og Martin Kirketerp Ibsen, 49er-båd i Beijing for 10 år siden til udstillingen ”Aarhus Fortæller” i Den Gamle By.