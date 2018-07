Vild kørsel førte til narkosag

En politipatrulje kørte tirsdag aften mod Illerupvej ved Vorrevangsskolen i Aarhus N, hvor der var melding om, at scootere og crossere kørte vildt.

Da betjentene ankom, lykkedes det de fleste at stikke af, mens et par biler blev på stedet. Da der lå joint-papir og lugtede af hash fra den ene af bilerne, besluttede betjentene at tage kontakt til personerne.

Hos den ene, en 22-årig mand, blev der fundet salgsposer med i alt 52,02 g hash, 38,47 g skunk og 3,89 g kokain. Den 22-årige blev derfor sigtet for narkosalg og fik konfiskeret 9.700 kr., som politiet formoder stammer fra salg.