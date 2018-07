Der kommer tryk på, når 1.100 sejlbåde og 1.400 sejlere skal op og ned af vandet i Aarhus Bugten i løbet af de 14 dage, VM i sejlsport løber af stablen. Og det bliver en logistisk opgave af de større at sikre, at det kommer til at forløbe sikkert og gnidningsløst under hele eventen:

VM i sejlsport VM i sejlsport bliver afholdt i Aarhus fra 30. juli – 12. august 2018. Der vil i alt være 12 sejlklasser og dermed 12 verdensmesterskaber. Der deltager 1400 sejlere og 1100 sejlbåde. Et ca. 2.000 kvm stort rampeanlæg står nu klar til bådene på Aarhus Ø. VM kommer til at fylde et område på ca. 125.000 kvm med konkurrenceområde og folkefest.

»At afholde en event af denne størrelse stiller krav til logistikken. Alt skal klappe, når hele verdens øjne vender sig mod Aarhus,« siger VM-chef, Klaus Natorp.

Til det formål er der blevet bygget et nyt rampeanlæg, der nu står klar ved havnebassinet ved Bådpark 3 på Aarhus Ø. Rampeanlægget skal kunne sætte op mod 700 både, af bådklasserne finnjoller, laserjoller og 470’ere, i vandet i timen.

Det består af to platforme, der hver fylder 770 kvm, og som har en 192 kvm rampe. Med to ramper, der begge fylder 962 kvm, kommer anlægget i alt til at optage små 2.000 kvm ved havnen.

Ramperne har kostet 2.750.000 kr. og det har taget entreprenørfirmaet Per Aarsleff godt to måneder at bygge forud for verdensmesterskabet.

VM-sejlere skal indsamle affald på havet

Et afgørende knudepunkt

Ramperne spiller en afgørende rolle for et VM, der skal afholdes til vands. De skal sikre, at alle kommer sikkert til og fra bølgerne, og det er ikke en selvfølge, at det lykkes viser erfaringer fra lignende sejlsportsarrangementer:

Fra Caribien til Aarhus: Aarhus-båden "Naveren" hjemvendt efter 12 år på verdenshavene Sejlskibet "Naveren" blev bygget af en gruppe venner fra Brabrand for over 30 år siden. Nu er det vendt hjem fra sin fjerde jordomsejling, og skibets fremtid skal afgøres.

»Ved tidligere store internationale sejlsportsevents har ramperne vist sig at være et helt centralt knudepunkt. Der er stor belastning på netop dette område, og historien vidner da også om store events, hvor ramper simpelthen er brudt sammen. Det kommer ikke til at ske i Aarhus. Sikkerheden skal være i orden og vi er godt forberedt,« siger VM-chef, Klaus Natorp.



Det nye rampeanlæg bliver taget i brug, når VM-sejladsen officielt bliver skudt i gang den 2. august. Indtil da træner både danske og internationale sejlere, der siden den 19. juli også har kunnet tage byens tre bådparker i brug.