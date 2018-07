Initiativtager bag boligprojekt: Vi skal gøre den hjemløse til herre i eget liv

Mørket er ved at sænke sig over Aarhus. I næsten fire timer har 23-årige Asbjørn Nielsen og den brasilianske kunstner Manuel Quitério stået med hver deres spraydåse i hånden. Røde, grønne og blå farver flyder sammen og danner et abstrakt billede på gavlen af Asbjørn Nielsens hus. Et hus, han selv har været med til at designe og bygge, og som forhåbentlig snart skal rejses et sted i Aarhus C.

Mange af sylbækkerne har prøvet alt muligt i deres liv, som ikke er lykkedes. Men det at være med til at bygge sit eget hus, det giver stolthed Kim Kromann, socialrådgiver og initiativtager til "Byg Udenfor" Mange af sylbækkerne har prøvet alt muligt i deres liv, som ikke er lykkedes. Men det at være med til at bygge sit eget hus, det giver stolthed

Asbjørn Nielsen er en af Aarhus’ unge hjemløse. Siden 2009 har byen fået flere, der ikke har et sted at bo, og særlig slemt er det blandt de unge i alderen 18-24 år. Fra 2009 til 2017 er antallet af unge uden et hjem steget med næsten 300 pct., viser de seneste tal fra Socialstyrelsen og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

En foruroligende tendens, mener Kim Kromann, som har arbejdet med hjemløse i 20 år og er uddannet socialrådgiver. For halvandet år siden besluttede han sig for at etablere projektet Byg Udenfor med det mål at give nogle af de hjemløse tag over hovedet. Han ville lave enkle huse, der er lette at flytte og ikke kræver byggetilladelser.

Med støtte fra organisationen Projekt Udenfor fik Kim Kromann stillet en 5.000 kvm stor grund til rådighed på Sylbækvej i Viby. Her er siden blevet skabt et minisamfund, hvor man ikke er hjemløs, udsat eller indvandrer, men derimod sylbækker. Stedet har nu sit eget ”landsbytorv”, cykelhandler, køkkenhave og café. Men vigtigst af alt er der i hjertet af ”byen” en stor byggeplads. Her samarbejder sylbækkerne med tømrere og Arkitekter Uden Grænser. Der udtænkes store planer for at bygge små huse, der på få timer kan flyttes fra et spot i Aarhus til et andet alt efter behov.

Et personligt design

Omkring 40 hjemløse bruger hver måned faciliteterne på Sylbækvej. Flere af dem har tidligere fået tildelt en akutbolig af kommunen, der ofte ligger langt fra byen og det liv, som de lever. Det kan skabe ensomhed og forværre eventuelle psykiske problemer, forklarer Kim Kromann. Et af målene er derfor at inddrage den hjemløse i hele byggeprocessen for at give den enkelte en følelse af medbestemmelse og ejerskab.

»Mange af sylbækkerne har prøvet alt muligt i deres liv, som ikke er lykkedes. Men det at være med til at bygge sit eget hus, det giver stolthed. Man bliver herre i eget liv,« fortæller Kim Kromann. Og det er en følelse, som Asbjørn Nielsen kan genkende.

»At man er med i processen, gør, at man får en følelse af, at man er med til at etablere sig,« fortæller han.

Modulerne til de 14 kvm store huse er udtænkt af professionelle arkitekter ud fra kravene om, at byggeriet skal være energivenligt, billigt og kunne transporteres på en lastbil. Men ellers har Asbjørn Nielsen stort set selv designet og bygget sit hjem. Han har bestemt alt fra, hvor vinduerne skal sidde, til hvordan ydervæggene skal se ud. Så da han fik muligheden for at male gavlen i samarbejde med den brasilianske kunster Manuel Quiterio, sprang han straks til. Manuel Quiterio er kendt for sin kunst, han har lavet i samarbejde med hjemløse i Brasilien.

Fra venstre: Kim Kromann og Asbjørn Nielsen ved at udtænke en model til det udendørs køkken, der skal ligge ved boligklyngerne. Foto: Helle Arensbak

Fællesskab skaber tryghed

I Asbjørn Nielsens hjem er der plads til en seng, et spisebord og et tekøkken med et mindre køleskab. Han er den første, som bliver færdig Sylbækvej, og han kan dermed vinke farvel til længerevarende hjemløshed. Målet er dog, at de næste boliger også står klar i løbet af efteråret, fortæller Kim Kromann. Det er meningen, at der skal ligge flere huse sammen for på den måde at skabe nogle »levefællesskaber, hvor man kan høre til og blive accepteret«, fortæller han. Hvert boligklynge får et udekøkken og en toiletvogn med bad, og der skal derfor ikke lægges kloak.

Efter halvandet års arbejde: Minihuse er snart klar til hjemløse

Nu er der efterhånden kun én udfordring tilbage. Grunden. Tanken er, at husene skal kunne placeres midlertidig på byens udviklingsgrunde, som senere skal bebygges i forhold til de gældende lokalplaner i byen. Og når det bliver aktuelt kan husene på få timer pilles ned og flyttes til et nyt sted, forklarer Kim Kromann.

Byg Udenfor har udset sig to grunde, der i øjeblikket ligger til behandling hos kommunen. Kim Kromann er dog ikke i tvivl om, at det nok skal lykkedes at finde et sted, så de første sylbækkere kan få et hjem inden vinteren.