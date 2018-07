VM-sejlere skal indsamle affald på havet

Om mindre end en uge begynder en af de største sportsbegivenheder i Danmark nogensinde i Aarhus. 1.400 sejlere fra over 90 nationer samt forventet tusindvis af sejlsportsfans fra hele verden og interesserede landkrabber samles til VM i sejlsport fra den 30. juli. Det bliver også med fokus på bæredygtighed.





Under VM i sejlsport bliver madrester og papir indsamlet og omdannet til grøn biogas. Det er resultatet af et nyt partnerskab mellem energiselskabet E.ON, bæredygtighedsbureauet WorldPerfect og VM-arrangørerne.





VM i sejlsport 1400 sejlere fra 90 nationer

1100 sejlbåde

14 dages sejlads

12 sejlklasser og dermed 12 verdensmesterskaber i et.

Samtlige 10 olympiske sejlklasser er repræsenteret, samt Kitesurfing mænd og kitesurfing damer som opvisningsdiscipliner.

400.000 besøgende

Gratis entre for publikum Arrangørerne forventer omkring 400.000 tilskuere til den 14 dage lange maritime folkefest på Aarhus Havn, og det stiller krav til affaldshåndteringen.



»Alle større sportsbegivenheder er udfordret af affaldsmængderne. Vi har klar ambition om at være så bæredygtige som overhovedet muligt, og her vil partnerskabet med E.ON hjælpe os med at gå skridtet videre. Vi rydder ikke bare op efter alle deltagerne, vi indsamler madresterne og kører det til et af E.ONs biogasanlæg, hvor det bliver til grøn energi,« siger Klaus Natorp, VM-chef, og fortæller, at sejlerne samtidig får en affaldssorteringstaske, så deres madrester og affald også bliver indsamlet ude på havet.





Biogassen fra madaffaldet indgår i VMs samlede energiregnskab. Det er ambitionen, at regenskabet skal ende med at gå i nul. For at nå helt i mål med ambitionen, kommer strømmen under verdensmesterskabet også fra danske havvindmøller.





E.ON forventer at indsamle 10-12 tons mad- og papiraffald i løbet af VM i sejlsport, som kommer fra de mange madboder og køkkener, der skal holde de over 400.000 tilskuere og sejlere mætte. Affaldet bliver derefter sorteret og fragtet til et biogasanlæg i Vojens. Herefter sendes biogassen ud i naturgasnettet, hvor den typisk fortrænger naturgas eller diesel i transporten.



Det såkaldte bæredygtighedsbureau Worldperfect står bag bæredygtighedsprogrammet under VM. De er ansvarlige for den samlede affaldshåndtering, hvor publikum vil blive inddraget aktivt i affaldssorteringen og energiregnskabet, hvor madaffaldet indgår.



»Sammen sikrer vi, at en ellers vanskelig affaldstype som madaffald bliver indsamlet og genanvendt i stedet for at blive brændt af. Samtidig er det en god og inddragende måde at kommunikere bæredygtighed til publikum, for når du er med til at sortere dit affald, er du samtidig med i den gode historie,« siger Rasmus Hørsted Jensen, partner i Worldperfect.



Udover at udvinde grøn energi fra de store mængder affald, bidrager E.ON også til at alt strømforbrug under VM dækkes af certificeret havvindstrøm, og at medarbejdertransport foregår i elbiler og elvarevogne.