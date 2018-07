Ældre og kronisk syge indlægges med følger af væskemangel

Hedebølge. Sådan lyder vejrmeldingen for denne uge, hvor temperaturerne i Østjylland står til at overstige 28 grader flere dage i streg. Onsdag er dermed den 63. sommerdag i år, og det skal skylles ned med kølige drikke, lyder rådet fra Ældresagen. Her tager man heden meget seriøst.

Sådan klarer du sommerheden: - Drik rigeligt og varieret. Gerne juice og saftevand. - Undgå for meget alkohol, da det er vandrivende. Ellers sørg for at drikke et glas vand, hver gang du har drukket et glas alkohol. - Spis salt. Det er ikke nok at drikke en masse vand. Der skal være noget som holder på vandet. Derfor er salte chips godt i varmen. - Drik og spis over hele dagen, så du holder en fornuftig balance. - Hold øje og hjælp dem omkring dig. Kilde: Ole Mølgaard, ledende overlæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital

»Varmen er et stort problem for de ældre. Det er den generelle besked, vi får fra vores frivillige,« fortæller Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent hos Ældresagen.

Derfor er de mange besøgsvenner hos Ældresagen blevet gjort opmærksomme på at hjælpe og motivere de ældre til at drikke mere, forklarer hun. Og det er vigtigt, lyder meldingen fra Ole Mølgaard, ledende overlæge på akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

»Der er ingen tvivl om, at vi ser lidt flere ældre og kronisk syge, som bliver indlagt. Måske ikke direkte på grund af dehydrering, men de bliver indlagt med sygdomme som følge af varmen og væskemangel,« fortæller Ole Mølgaard.

Et køligt fodbad, udluftning og indkøb er nogle af de ting, som Ældresagens frivillige også hjælper med for at få de ældre godt igennem den varme tid, fortæller Rikke Hamfeldt.

Isvafler på plejehjemmet

På Aarhus Friplejehjem i Tranbjerg er varmen også et emne, der fylder. De ældres temperaturregulering virker ikke helt på samme måde som hos en ung, og det gør det svært for de ældre at mærke og reagere på varme, kulde og tørst, forklarer Marianne Brandstrup, afdelingssygeplejerske på plejehjemmet.

»Derfor sørger vi for at give de ældre mere at drikke, end de måske lige føler for,« uddyber hun.

Også menuen er tilpasset de høje temperaturer. Flere dage har den lune ret været byttet ud med koldskål, og desserten har stået på gammeldags vafler med hjemmelavet is, fortæller Marianne Brandstrup.

Tricktyv til ældre kvinde: Hvor er dine værdier?

Det er særligt ældre mennesker, der bor selv, som ikke får drukket eller luftet ud, forklarer Ole Mølgaard. Han opfordrer alle til at være opmærksomme på ældre, syge og børn, som ikke kan sørge for sig selv i varmen.