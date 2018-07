VM-Guide: Her skal du være opmærksom som tilskuerbåd

1500 sejlere fra 100 nationer vil de kommende to uger indtage Aarhus Havn, når VM i sejlsport 2018 begynder. Det bliver et smukt syn, der også kan nydes fra vandet, lyder det fra arrangørerne bag eventet. Har man sin egen båd, er man nemlig velkommen til at sejle ud og følge de forskellige klasser live. Men gør man det, er der en række punkter, som man skal være opmærksom på. Sådan lyder beskeden fra Per Hjerrild, der er Sailing Event Manager.

VM i sejlsport: Fra den 2. til den 12. august afholdes VM i sejlsport i Aarhus. 1.100 sejlbåde med ca. 1.500 sejlere vil deltage i de 12 sejlklasser. Man forventer 400.000 besøgende. Samtlige 10 olympiske sejlklasser er repræsenteret. Derudover er der opvisningsdisciplinen kitesurfing for både kvinder og mænd.

»Det er vigtigt, at man følger vores guidelines, for at alle får en god oplevelse. Vi vil ikke spærre hele området af – det er meget udansk. Men vi vil gerne have, at sejlerne tager hjem herfra og føler, de har været ugeneret af turister og både, så det ikke får betydning for, hvem der vinder,« fortæller han.

Per Hjerrild har samlet sine råd til tilskuerbådene under syv punkter:

1. Mellem den 2. og 12. august skal du være særligt opmærksom, når du er på vandet i tidsrummet kl. 12.00 og 17.00, hvor der primært kapsejles.

2. De enkelte områder for kapsejlads fylder ca. en sømil. De kendetegnes ved, at bådene er ens, og de fleste mærker har samme farve. Disse områder skal du undgå. Hold en afstand på mindst 300 meter, lyder det fra Per Hjerrild.

3. I områdene omkring kapsejladserne er der mange RIB-både. Det er på vandet enten for at supporte sejlerne, bedømme konkurrencerne eller dække eventet. De er derfor tættere på konkurrencesejlerne, end tilskuerbådene må være det. Hold mindst 100 meters afstand til de mange RIBs.

4. Følg de anvisninger, du får fra politiet og de marshallbåde, som er på vandet. De har overblik over, hvor og hvornår der sejles.



5. Sidst på eftermiddagen søsættes en stor del af jollerne ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn, og havnehullet vil derfor være fyldt op. Hav tålmodighed her, lyder rådet fra Per Hjerrild. Han vurderer, at der vil gå omkring 20 minutter, før jollerne er væk.

6. I Aarhus Havn, som er den kommercielle havn, er der udelukkende adgang for afviklingsfartøjer og sejlerne.

7. Er du på vandet skal du yderligere være særligt opmærksom i forhold til kitesurferne og bådtypen Nacra-katamaraner. De sejler med høj fart, og deres bevægelser er ifølge Per Hjerrild sværere at forudse end mange andre klasser.

På aarhus2018.dk kan du finde information om, hvornår de enkelte bådtyper sejler.