Oplev VM: Et russisk piratskib, blokarts og swing

Der bliver et hav af aktiviteter – også for landkrabberne – når VM i sejlsport 2018 bliver skudt i gang med et åbningsshow på Aarhus Havn den 2. august. Arrangørerne bag eventet regner med ikke mindre end 400.000 besøgende på havnen de kommende uger, og derfor er der gjort klar til lidt af en folkefest for både børn og voksne. Jyllands-Posten har samlet en guide over nogle af de mange ting, som man kan opleve frem til den 12. august.

Din maritime ordbog til VM: Agter: Det er den bagerste del af båden. Bagbord: Venstre side af båden. Fok: Trekantet forsejl, som øger bådens fart. Gast: Forreste besætningsmedlem. Giver info videre til rorsmand om konkurrenter, vind osv. Halse: Bådens retning i forhold til vinden. ”Bagbord halse” betyder, at vinden kommer fra venstre. Rorsmand: Bagerste besætningsmedlem, som styrer roret. Skøder: Snorene, som besætningen bruger til at trimme sejlene. Styrbord: Bådens højre side. Stævn: Den forreste del af båden. Topmærke: Topmærket er den bøje, som skibene passerer venstre om på toppen af banen. Trapez: Ved trapez skaber sejlene modvægt til vinden, hvilket mindsker krængning og øger farten.

1. Så skal der danses

Selv om vand er hovedingrediens i de fleste af aktiviteterne på havnen under VM, bliver der også budt på andre ting. Foreningen Kom og Dans Aarhus inviterer bl.a. publikum til en omgang gratis dans på Havnepladsen. Swing- og rock and roll-musikkens energiske rytmer slår stemningen an, når deltagerne skal prøve kræfter med foreningens fire stilarter – danseswing, bygdeswing, rockeswing og rock and roll.

Hvornår: 3. august kl. 15.00.

2. Piraterne kommer

Det tremastede russiske piratskib ”The Shtandart” lægger til ved Havnepladsen og indbyder til eventyr for både store og små. ”The Shtandart” er en tro kopi af et skib, som blev bygget af den tidligere russiske kejser Peter den Store tilbage i år 1703 med det formål at kunne forsvare Sankt Petersborg.

I 1999 blev det nye skib bygget, og det fungerer i dag som træningsskib for unge praktikanter, der deltager i Tall Ship-arrangementer, europæiske Maritime Festivaler og besøger forskellige havne som russiske ambassadører. Hele besætningen deltager aktivt i flådelivet og sejler på skibet til hverdag.

Hvornår: 3.-6. august kl. 10.00 og 14.00 er der åbent for publikum. Gratis.

3. Kano på nye kanaler

Får man lyst til at tage en tur på vandet, efter at man har fulgt konkurrencerne, er det også muligt. Kano- og kajakklubberne Gopaddle og Den Blå Rambla Kanoudlejning inviterer nemlig på en gratis kanotur, så man kan opleve de nye kanaler i Aarhus C. Mød klubberne ved Flemming Bamse Jørgensens Plads. Det er gratis og for hele familien.

Hvornår: 3.-12. august.

4. Naturhistorisk Museum

Magnetisk sand, posthornsorme og mosdyr er nogle af de ting, man kan stifte bekendtskab med ved Naturhistorisk Museum, der holder til på Kystpromenaden. Det er også muligt at tage på ekspedition i hvalens verden og blive klogere på knogler, barder og tænder. Søger man en skat med præmier, er det også her, man skal gå på jagt.

Hvornår: 3.-12. august fra kl. 10.00.

5. Op på boardet

Prøv kræfter med den hurtigst voksende vandsport i verden, når Surf Agency åbner for introtimer til SUP – stand up paddling. Du skal bare have badetøj med, og så kan du låne en redningsvest, SUP-board, paddel og en våddragt, hvis det bliver nødvendigt.

Først vil der være en kort instruktion på land af certificerede instruktører, inden boardet skal på vandet. Aktiviteten kræver tilmelding på Surf Agencys hjemmeside, men er gratis.

Hvornår: Udvalgte datoer mellem den 3.-12. august.

6. Fart på havnen

Blokart. Det er navnet på et lille trehjulet køretøj, der med et stort sejl lever af vindens kraft. På Havnepladsen bliver det muligt at prøve en gratis tur i den lille strandsejler, som kan skyde en høj fart, hvis vejret er til det. Det er Dansk Blokart, der står for aktiviteten, som henvender sig til hele familien.

Hvornår: 4. og 5. august fra kl. 10.00.

7. Leg på ”Legeskibet”

På Dokk 1 er der lagt op til masser af leg både til lands og til vands, når ”Legeskibet” lægger til ved Kajen. Her skal man gennem forhindringsbaner og kæmpe mod Kaptajn Klim Klems lange blækspruttearme, mens man undgår hajen i det røde hav. Sammen med legematroserne kan man gå en tur i dybet og opleve evolutionsstadierne fra vandmand til supermand eller fange søuhyrets hale. Der er også mulighed for at danse og spille brætspil på pladsen.

Hvornår: 7.-11. august fra kl. 10.00. Gratis.

8. Havnevandring

Aarhus er en af nordens ældste byer. Den blev grundlagt, da vikinger slog sig ned ved åens munding. Vandet var afgørende for dem, og helt frem til midten af 1800-tallet sejlede skibene ind i åen for at lægge til kaj. Men i forbindelse med industrialiseringen blev det nødvendigt at udbygge havnen. Tager du med på havnevandring, kan du blive endnu klogere på havnens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Turen går fra indgangen til Havnens Perle og er gratis.

Hvornår: 9. og 10. august kl. 10.00.

9. Musik og underholdning

For enden af Kystpromenaden ligger scenen, hvor der i løbet af de to VM-uger vil være en masse underholdning og musik. Aarhusianske Soleima, Love Shop og Iris Gold er blot et udpluk af de musikere, som man kan opleve. Der vil også være underholdning i børnehøjde, når bandet Skrallebang indtager scenen og giver eventyrkoncert den 4. og 8. august.

Hvornår: Scenen er åben 2.-12. august, og koncerterne er gratis.

10. Lidt til maven

Langs Kystpromenaden vil det være muligt at få stillet sulten, når Spiselauget og Aarhus Mad & Marked byder på mad fra alle verdenshjørner. Her kan man også cykle sig til en smoothie med grøn energi eller tage en slapper med udsigt til vandet. Skal man være klar til en tur på piratskibet, er det på promenaden også muligt at få lavet en sømandstattoo.

Hvornår: 2.-12. august.