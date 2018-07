Nye ruter binder museer sammen

VisitAarhus, Region Midtjylland og 15 midtjyske museer er gået sammen om at give sommerens gæster, der besøger Midtjylland, en særlig kulturoplevelse. Sammen har de skabt fire kulturruter, der skal lede gæsterne gennem den danske kulturhistorie på en række af Midtjyllands museer. Gæster ombord på den midtjyske kulturekspedition kan blandt andet opleve bunkere fra Anden Verdenskrig, glaskunst eller gå på historisk opdagelse mellem runesten, mosefund og klosterruiner.

Ruter De moderne danskere er fortællingen om det moderne Danmark fra 1950’erne og frem. Ruten tæller museerne Fængselsmuseet, Den Gamle By, Struer Museum og Kvindemuseet. Kunst uden grænser giver mulighed for at opleve europæiske hovedværker, arkitektoniske mesterværker og smukke omgivelser. Vejen går forbi Heart, Museum Jorn, Aros og Glasmuseet Ebeltoft. Anden Verdenskrig synliggør en del af de spor som besættelsestiden efterlod sig – blandt andet i form af tyske bunkere. Ruten er stykket sammen af Ringkøbing-Skjern Museum, Silkeborg Bunkermuseum, Besættelsesmuseet og Museum Skanderborg. Guder & Gåder viser vej til særprægede steder, og overalt er der gådefulde historier at fortælle. Ruten består af Moesgaard Museum, Ringkøbing Skjern Museum, Museum Silkeborg, Museum Skanderborg, Museum Østjylland og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

»Vi vil gerne gøre det nemt for gæster i området at få øje på vores mange kulturelle tilbud, og derfor har vi samlet aktiviteterne i fire kulturruter, der lyser op på tværs af regionen og gør det lettere at få nogle nye og lidt anderledes oplevelser end de meget besøgte og mere traditionelle sommerattraktioner,« siger Lene Høst- Madsen, direktør for Museum Skanderborg.

Kulturruterne er inddelt i fire temaer: De moderne danskere, Kunst uden grænser, Guder & Gåder og Anden Verdenskrig.

Gæsterne kan frit følge ruterne, lade sig inspirere og dykke ned i Midtjyllands fortællinger om dansk historie og kultur – lige fra historien om det danske frisind til arkitektoniske mesterværker eller mystiske jættestuer.

»Aarhus og hele den midtjyske region har været på en forrygende rejse med destinationsudvikling, vækst og turismeboom. Derfor er det særligt vigtigt, at vi bliver ved med at tænke nyt og innovativt for at fastholde udviklingen – og det er kulturruterne et godt eksempel på,« siger direktør i VisitAarhus, Peer H. Kristensen.