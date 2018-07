Landmænd forsøger at undgå katastrofen: Kører gylle ud på ilden

Landmændene er i fuld gang med høsten, og flere steder opstår der brande på grund af tørken. Især på Djursland er de hårdt ramt. Landmand Hans Gæmelke er i gang med at høste hvede, og tankerne går konstant på, om det lige pludselig går galt.

»Det tænker jeg på hele tiden, imens jeg sidder her og holder øje i spejlet, om der sker noget bag ved mig,« siger Hans Gæmelke fra Ørsted til TV 2 Østjylland.

Tørken har gjort marken knastør, og der skal næsten intet til, før den antænder.

»Når mejertærskeren kører henover og slår en gnist, så i et normalt år, vil der være fugtighed på jorden, der gør, at det ikke får fat. I år er det en krudttønde, vi kører i,« siger Hans Gæmelke.

Han tager også en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning under høsten. En traktor holder ved siden af med en harve.

»Så har vi mulighed for at køre ud med harven og lave et brandbælte rundt omkring. Så kan vi forhindre og inddæmme branden, hvis den opstår,« siger Hans Gæmelke.

Ifølge Hans Gæmelke kører mange landmænd også rundt i kanten af marken og harver, for at sikre sig at ilden ikke kommer videre. Hos Beredskab og Sikkerhed er man glade for, at landmændene tager deres forholdsregler.

»Det er det bedste, de kan gøre. Så de kan hjælpe sig selv, indtil vi kommer frem,« siger Hans Nielsen, beredskabsinspektør, Beredskab og Sikkerhed, til TV 2 Østjylland.

Det er svært for brandvæsenet at gøre andet end at forhindre ilden i at sprede sig, når først den får fat. Derfor er det vigtigt, at landmændene også gør deres.

»Der er så tørt på marken, der er intet grønt. Så den mindste lille gnist bliver til brand,« siger Hans Nielsen.

Hans Gæmelke fortsætter høsten. Han har også en anden traktor stående med en tank bag på fyldt med vand, hvis uheldet er ude.

»Så kan vi køre ud med noget vand. Der er en slange bag på, så vi kan sprøjte, der hvor ilden er startet op og forhåbentlig få det afværget,« siger Hans Gæmelke.

Andre landmænd bruger også en vogn med gylle for at slukke ilden.

»Det er udmærket at køre gylle ud på ildebrand, det slukker under alle omstændigheder,« siger Hans Gæmelke.