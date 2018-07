Nyt sommerteater starter i Aarhus

Mandag den 23. juli starter et nyt sommerteater i Aarhus. Det er tre elever fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus, som står bag teateret Skærsommer, der denne sommer vil opføre forestillingen "En skærsommernatsdrøm" af William Shakespeare.

Ud af i alt 14 medvirkende i stykket er 13 fra Den Danske Scenekunstskole i henholdsvis Aarhus og København.

Frem til den 8. august kan forestillingen opleves mandag til lørdag kl. 19.00 under åben himmel i Borgmestergårdens Have i Den Gamle By. Forhåbningen er, at sommerteater i Aarhus bliver en tradition.