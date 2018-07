Ældre kvinde lod sig ikke narre: Vedholdende tricktyve måtte gå med uforrettet sag

Første gang de to formodede tricktyve kontaktede kvinden var, da hun var ved at betale i SuperBrugsen i Lystrup. De to havde stået bag kvinden ved kassen, og ifølge kvindens forklaring havde manden "tabt" en pengeseddel, som han insisterede på, var den ældre kvindes.



Kvinden vidste dog, at hun ikke havde tabt en pengeseddel og afviste at samle den op.

Anden gang kvinden så de to var, da hun var kommet hjem. Her stod de to pludselig med et landkort og spurgte om vej til hospitalet. Kvinden fattede dog mistanke til, at noget var galt, og bad dem forsvinde. Hvilket de gjorde.

Nu advarer Østjyllands Politi altså andre.

De to personer beskrives som østeuropæiske af udseende.

Manden var ca. 30-35 år og 160-165 cm. høj. Han var kraftig af bygning, brun i huden og havde sort, mellemlangt hår. Kvinden var ca. 25-30 år og 150-155 cm. høj og også brun i huden med langt sort hår. Begge talte dansk med accent og var iført sorte jakker og bukser.