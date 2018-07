Bilen bliver brugt flittigere i midtbyen

Trods indsnævring af Kystvejen og Havnegade, fokus på bedre forhold på cykelstier og etablering af tusindvis af pladser i p-huse med adgang fra byens indfaldsveje benytter aarhusianerne i stigende grad bilen i midtbyen.

Mange vil sige, man ikke kan klare sig uden en bil. Det er fint. Men mange kan vælge noget andet. Susanne Krawack, chef for Aarhus Kommunes Center for Byudvikling og Mobilitet. Mange vil sige, man ikke kan klare sig uden en bil. Det er fint. Men mange kan vælge noget andet.

Det viser et såkaldt indeks for transportvaner i Aarhus Kommune, hvor aarhusianere er blevet spurgt om deres brug af transport. År 2000 er med indeks 100 sat som udgangspunkt.

I 2011-2013 faldt aarhusianernes brug af biler i midtbyen fra indeks 100 til 93. Men frem til 2017 er indekset igen steget til 100.

Aarhus Kommunes mobilitetschef, Susanne Krawack, vurderer, at aarhusianernes valgte bilen fra for en håndfuld år siden på grund af indsnævringen af Kystvejen og Havnegade i 2012.

»Det fik trafikken væk fra midtbyen og ud på ringvej og -gadesystemet. Men i byer skabes der trafik, hvor der er plads til den, og da der er kommet mange flere biler i landet og i Aarhus Kommune, er udviklingen naturlig,« siger mobilitetschefen og henviser til, at antallet af biler i kommunen i 2007-2017 steg med ca. 28 pct. til 108.000.

Vil stoppe udviklingen

Indekset over transportvaner siger ikke noget om antallet af biler i midtbyen, men andelen af aarhusianere, der benytter bil. Så selvom indekstallet var det samme i 2000 og 2017, er antallet af biler formentlig steget, da Aarhus Kommunes indbyggertal i samme perioden steg fra ca. 269.000 til 336.000.

Danskernes transport Hvert år præsenterer DTU en transportvaneundersøgelse om danskernes transportvaner. I den fremgår bl.a.: At hver dansker i gennemsnit kører 2,9 ture per dag. At turene i gennemsnit er 13,1 km. At danskerne hver dag transporterer sig 38,5 km i forbindelse med arbejdet. At den gennemsnitlige danske bruger sammenlagt 57 minutter på transport om dagen.

Aarhus Kommunes mål er at begrænse den gennemkørende trafik i midtbyen og øge brugen af cykler og offentlig transport for bl.a. at give mere plads til beboere eller bilister med ærinder i byen.

Selvom brugen af bilen i midtbyen er steget trods bl.a. indsnævringen af Kystvejen og Havnegade, etablering af p-pladser under Dokk1 og en udvidelse af cykelstinettet, tror Susanne Krawack, at det vil lykkes at begrænse den gennemkørende trafik.

Det vil bl.a. ske, når aarhusianerne har vænnet sig til en letbane i fuld drift og effekterne af en for nyligt vedtaget p-politik og mobilitetsplan træder i kraft.

»Vi kommer til at skabe områder i midtbyen, hvor det bliver sværere at køre igennem med bil, så kun folk med et ærinde vil vælge at bruge bilen. Ved at sikre samme pris for parkering alle steder, sigter vi også efter at begrænse den parkeringssøgende trafik, hvor bilister leder efter billigere p-pladser. Vi tror, at tiltagende kan medvirke til, at biltrafikken ikke stiger yderligere,« siger Susanne Krawach.

Hun understreger, at kommunens mål ikke er at slå på bilisterne.

»Mange vil sige, at de ikke kan klare sig uden en bil. De skal have mulighed for at have en. Men mange kan vælge noget andet. Dem skal vi forsøge at nå og påvirke til at tage et andet valg end bilen,« siger Susanne Krawack.

Flere vælger cyklen

Ifølge undersøgelsen af transportvaner tilvælger aarhusianerne ikke kun bilen i midtbyen. På indfaldsvejene til Aarhus er brugen af biler steget fra indeks 109 til 117 i 2013-2017.

Siden 2010 er andelen af borgere i Aarhus Kommune, som vælger cykel også steget. I perioden frem til 2017 er indekset gået fra 108 til 131. Der findes ingen opgørelse over brugen af offentlig transport.

Kommunens opgørelse baserer sig på DTU's årlige transportvaneundersøgelse.

Universitetet interviewer hver dag et antal personer i Danmark om deres rejseaktivitet dagen før interviewet. Aarhus Kommune laver sin opgørelse ved at trække data fra universitetets interviews med aarhusianere.