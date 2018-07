International designvirksomhed fra Aarhus: »Institut for X har betydet alt for vores virksomhed«

Designfirmaet Nordic Tales er født ud af kulturhuset Institut for X på Godsbanen i Aarhus.

I 2012 stiftede den dengang 24-årige Jonas Højgaard virksomheden, mens han stadig læste på Arkitektskolen.

Siden er Nordic Tales flyttet hjemmefra til egne lokaler på Guldsmedgade, og virksomheden har bredt sig ud på det internationale marked.

Efterhånden har Nordic Tales både designet lamper for Aarhus Lufthavn, stole til den aarhusianske byudvikler Rune Kildens pakhuse, indrettet hoteller i New York og New Zealand, deres lamper er blevet solgt til Google og Linkedins hovedkontorer i Irland, og produkterne bliver desuden forhandlet i en håndfuld europæiske lande samt i Australien.

Startede som studerende

Et år inde i arkitektstudiet stiftede Jonas Højgaard sin første virksomhed som fotograf, hvor han blandt andet fik opgaver for mode- og musikmagasiner.

Som fotograf fik han inspiration til Nordic Tales’ første produkt: en lampe, hvor han kunne kombinere sin viden fra fotograffaget om lyssætning med sin viden om design. Men tiden som fotograf betød også, at han fik smag for livet som selvstændig.

»Uden mine erfaringer som selvstændig fotograf ville jeg aldrig have startet Nordic Tales.«

I dag består Nordic Tales af fire medarbejdere inklusiv Jonas Højgaard selv.

Magt til de kreative

Idéen bag designvirksomheden Nordic Tales var oprindeligt, at give kontrollen tilbage til designerne.

»På Arkitektskolen oplevede jeg, at arkitekter og designere havde udsigt til relativt lave procentsatser ved salg af deres produkter, fordi man som designer indgår aftalen, før ens produkt har vist, at det kan sælges. Jeg fandt det problematisk, at det dårlige forhandlingsgrundlag var en del af den gængse model. Med Nordic Tales afgiver vi ikke rettigheder, da vi producerer selv, og på den måde bevarer vi mere af kontrollen,« siger Jonas Højgaard.

Nordic Tales er skabt på Institut for X, der er kendt for stedets kreative kræfter. Miljøet har betydet meget for Nordic Tales, understreger Jonas Højgaard.

»Institut for X er meget uspoleret. Det er en djøf-fri zone, hvor man kommer udenom alt det bureaukrati, der er i det generelle samfund. Samtidig har der været et utal af engagerede eksperter i nærheden, som har været klar til at bistå os med rådgivning, så vi kunne fange rigtigt mange fejl i starten, hvor vi stadig var i en læringsproces. Det har betydet alt for vores virksomhed.«

»Vi forsøger at lukke hullet mellem, hvordan vi oplever verden, og hvordan den reelt er,« siger Jonas Højgaard.Foto: Gorm Branderup

For knap tre år siden flyttede Nordic Tales fra Institut for X til egne butikslokaler på Guldsmedgade. Det ser Jonas Højgaard som anden del i deres læringsproces. Hvor tiden på Institut for X var fokuseret på læring om produktion, handler tiden i butikken på Guldsmedgade om kontakt til kunderne.

»Vi forsøger at lukke hullet mellem, hvordan vi oplever verden, og hvordan den reelt er. Her bliver vi mindet om, hvad kunderne vil have. Vi ser butikken som en løbende kvalitativ brugerundersøgelse,« siger Jonas Højgaard.

Senest har Nordic Tales indgået en aftale med en investor om et millionbeløb. Fremover ønsker virksomheden at udvide med flere salgskontrakter med eksempelvis nybyggerier, hvor man på én gang leverer mange produkter i modsætning til salg til privatpersoner.

»Nybyggerier afsluttes året rundt i modsætningen til detailsalget, som er drevet af hvordan folk disponerer deres midler. Et øget salg på kontraktmarkedet med nybyggerier vil minimere det sæsonmæssige udsving som vi oplever. Når det er godt vejr, og det er lyst, når vi går i seng, så er der ingen som køber lamper i Europa. Til gengæld går salg op i Australien,« siger Jonas Højgaard.