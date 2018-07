Tilfredsheden med byggesagsbehandling daler

Aarhusianernes tilfredshed med kommunens byggesagsbehandling er i løbet af et år dalet markant.

Efter årelang kritik fik Aarhus Kommunes byggesagsafdeling i begyndelsen af 2017 bugt med sine meget lange sagsbehandlingstider. Det resulterede i, at 51 pct. af brugerne i februar i fjor erklærede sig meget tilfredse med byggesagsbehandlingen. Men ifølge kommunens egen opgørelse skrumpede andelen af meget tilfredse borgere til 18 pct. i perioden april-juni i år.

Chefen for Aarhus Kommunes byggeri-afdeling, Ann Hamborg, er ærgerlig over nedgangen. Ifølge hende er en del af forklaringen, at 10 erfarne byggesagsbehandlere fra juni i fjor og kort tid frem forlod deres stillinger.

Tilfredshed Februar 2017: Meget tilfreds: 51 pct. Tilfreds: 27 pct. Hverken eller: 5 pct. Utilfreds: 7 pct. Meget utilfreds: 10 pct. April-juni 2018: Meget tilfreds: 18 pct. Tilfreds: 34 pct. Hverken eller: 14 pct. Utilfreds: 12 pct. Meget utilfreds: 10 pct.

»Det fik en vis indflydelse på sagsbehandlingstiden. Det mærker vi fortsat efterveerne af. Dernæst er foråret vores travleste tid, da vi får mange ansøgninger på dette tidspunkt. Endelig har overgangen til et nye bygningsreglement bl.a. betydet, at flere har kontaktet afdelingen for at få vejledning i, hvad det betyder for deres byggeansøgning,« siger hun.

Lav svarprocent

Den nye tilfredshedsopgørelse skal dog tages med forbehold, forklarer Ann Hamborg. I november 2017 begyndte byggesagsafdelingen at bruge en ny brugertilfredshedsmodel fra kommunernes forening, KL.

Byggesager går langsommere igennem

»Svarprocenten ved anvendelsen af det nye system vurderes til at være under 5 pct., hvor vi tidligere havde en svarprocent på 34 pct. Det vil altså sige, at svarprocenten i dag er meget lav,« siger hun.



Kommunens opgørelse viser dog, at andelen af meget tilfredse borgere i perioden januar-marts, efter den nye model var taget i brug, lå på 35 pct. - 3 pct. lavere end i oktober 2017, hvor der senest blevet lavet en opgørelse udelukkende med den gamle model.

»Som jeg anfører, så er sagsbehandlingstiden øget og dermed må der forventelig være flere utilfredse ansøgere,« konstaterer Ann Hamborg.



Lavere behandlingstid

De 10 fratrådte medarbejdere er ifølge Ann Hamborg også en af grundende til, at byggesagsbehandlingstiderne for erhvervsbyggeri steg i januar og februar. I februar nåede kommunen således kun at sagsbehandle 38 pct. af sagerne inden for det fastsatte mål på 55 dage.

Østjyske kommuner topper i erhvervsvenlighed

Siden februar er sagsbehandlingstiden dog faldet fra et gennemsnit på 73 dage til 63 dage i juni.

Aarhus Kommune har gennem mange år fået kritik for sin byggesagsbehandling. I Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2017 blev Aarhus placeret som nummer 92 af 96 kommuner vedrørende behandling af byggesager.