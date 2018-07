Godt nyt til psoriasispatienter: Nationalt behandlingscenter åbner i Aarhus

Mere end 400.000 danskere lider af det, man kalder autoimmune sygdomme. Kroniske sygdomme som bl.a. psoriasis og ledegigt, hvor immunsystemet angriber kroppens eget væv. »En overset patientgruppe,« lyder det fra Lars Fogt Werner, direktør i Psoriasisforeningen. De har i samarbejde med Foreningen For Autoimmune Sygdomme kæmpet for bedre behandling af patienter med denne type sygdomme i op mod fire år. Det har nu givet resultat.

Sundhedsministeriet har bevilget 18 mio. kr. over de næste fire år til at etablere et nyt nationalt center for autoimmune sygdomme, der skal ligge på Aarhus Universitetshospital. Det skaber glæde i bl.a. Psoriasisforeningen:

»Vi har svært ved at få armene ned. Det bliver virkelig et fyrtårn, ikke bare i dansk sammenhæng, men også i Europa,« lyder det fra Lars Fogt Werner.

Der er kommet meget ny viden på området de seneste år, og det er derfor nødvendigt, at man angriber sygdommene på en helt ny måde, forklarer Lars Iversen, professor i Hud- og Kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, hvor det nye center vil blive placeret. Også han er begejstret for nyheden - særligt fordi centeret skal ligge i Aarhus, hvor man allerede nu har aktiv forskning på området.

»Det er kærkomment, at vi får muligheden. Vi har i Aarhus arbejdet meget med autoimmune sygdomme, og vi synes selv, at vi er gode til det,« fortæller Lars Iversen.

Den første del af puljen vil blive frigivet i år, og det betyder, at man allerede nu kan begynde at forbedre og samle behandlingen i centeret. Nyt personale vil blive ansat, og nye tiltag vil blive afprøvet.

»Det bliver et testcenter, hvorfra vi vil udbrede vores viden til resten af Danmark, så man ikke skal lave de samme fejl fem steder i landet,« forklarer Lars Iversen.

En sygdom kommer sjældent alene

Da gruppen af psoriasispatienter er den største, har man valgt at lægge fokus her først. Men lider man af psoriasis eller en af de andre autoimmune sygdomme, er man også ofte eksponeret for en række følgesygdomme som hjertekarsygdomme og psykiske lidelser. Det er en af de ting, man er blevet klogere på de seneste år, og som der vil komme mere fokus på i fremtiden. Til stor glæde hos patienterne.

»Det er et spørgsmål om at få lavet en ordentlig udredning for patienten, så de ikke skal rende fra den ene afdeling til den anden. Det kan en stærk patient måske, men er man svag patient, har man simpelthen ikke overskud til det,« fortæller Lars Fogt Werner. Han kan bekræfte, at nyheden om et nyt center har skabt glæde blandt Psoriasisforeningens medlemmer.

Men selvom man i foreningen er glade for det nye center, er lykken ikke uendelig. Bevillingen strækker sig nemlig kun over de næste fire år.

»Skulle man hæve ambitionsniveauet endnu højere, så skulle centeret være et permanent tiltag. Men vi er nu vældig tilfredse og taknemlige,« fortæller Lars Fogt Werner.