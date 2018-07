»Det er byens livsnerve, der er væk.« Sådan lød det fra 53-årige Jesper Wehner, som bor nord for Aarhus i byen Spørring, der i sidste uge mistede sin eneste købmandsbutik til et flammehav.

Østjyllands Brandvæsen og Politi modtog alarmen om brand klokken 02.40 natten til onsdag den 11. juli. Da den sidste gnist blev slukket ca. fem timer senere, stod det hurtigt klart for Østjyllands Politi, at der ikke var tale om en kriminel handling, og sagen blev overdraget til forsikringsselskabet. Nu er brandårsagen så fundet.

»Det har vist sig at være en elektrisk fejl. Det var en kompressor i et fryserum, som bukkede under i varmen,« fortæller Maria Noel, kommunikationsmedarbejder i dagligvarekoncernen Dagrofa, som ejer Min Købmand.

Kommer der en ny købmand?

Med brandårsagen opklaret står næste spørgsmål klar på tungen hos Spørrings borgere: Får byen sin købmandsbutik tilbage?

Det er der dog endnu ikke svar på.

»Købmanden venter på at få en taksator ud for se på stedet. Og udfaldet vil få betydning for, om man kan bygge op igen,« forklarer Maria Noel. Købmanden, der overtog forretningen for fire uger siden, har valgt ikke at udtale sig i sagen.

Efter brand i Spørring: Byens livsnerve er væk

I Spørring håber indbyggerne på et mirakel, så byen kan få sin eneste dagligvareforretning og sit samlingspunkt tilbage, fortæller Jesper Wehner.