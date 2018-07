Landmænd høster rent krudt i tørken

Trods lovning om regn og en smule lavere temperaturer onsdag er risikoen for brand i naturen stadig ekstremt høj. Der er afbrændingsforbud over alt, og nu kommer Djurslands Landboforening med en opfordring til alle landmænd om at holde ekstra godt øje med, hvad der sker bag mejetærskeren.



Landmændene høster i disse dage vårbyggen, og det øger risikoen for markbrande. De sidste 14 dage har der været flere alvorlige tilfælde af høstbrande på Djursland og Carsten Kløcher, chef for Planteavl i Djursland Landboforening, kalder meget sigende kornet for krudt og opfordrer alle landmænd til at tage vand og brandslukkere med i marken, når de høster.

Det er især arealer med mange flintesten, hvor der er særlig høj høj risiko for høstbrande.



»En sten mod knivene antænder marken på et øjeblik. Hvor vi før i tiden har set sådan et tilfælde 1 gang på 17 år, så ser vi det pludselig syv gange om dagen. Vi skal være meget opmærksomme og have fuld fokus,« siger Carsten Kløcher i en pressemeddelelse.

Det billede genkender Niels Henrik Nielsen, beredskabsinspektør ved Beredskab og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov og Djursland. Mandag var de ude til tre markbrande og tirsdag to i området Grenaa, Rønde, Ebeltoft. I skrivende stund var der ingen onsdag, men det kan hurtigt ændre sig.



Mange bliver chokerede over, hvor hurtigt det går. Niels Henrik Nielsen, beredskabsinspektør Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland Mange bliver chokerede over, hvor hurtigt det går.

Opfordringen lyder, at landmændene holder maskinerne rene, så der ikke kan opstå ild i hø eller halm inde i maskineriet.



»De senere år har vi faktisk set færre og mindre brande i mejetærskere end tidligere,« fortæller Niels Henrik Nielsen og forklarer det med, at landmændene netop er blevet bedre til at renholde maskinerne.

Samtidig er maskinparken blevet nyere og større.

Men det er svært at gøre noget ved, at en maskine kører på en sten, der slår en gnist. Går det først kaldt, opfordrer beredskabsinspektøren til at ringe med det samme.

»Så snart der er åben ild, så ring. Jo hurtigere vi kommer ud, jo hurtigere kan vi slukke branden. Mange bliver chokerede over, hvor hurtigt det går. Vi kan få en melding om brand i hundrede kvm. og når vi kommer ud, er det tusinde kvm. det drejer sig om. Det går lynhurtigt.«

Brandbælte sikrer naboer

Hos gårdejer Cay Wulff Sørensen nær Grenaa har de taget forholdsregler efter to markbrande.

Hos Cay Wulff Sørensen har de derfor lavet et seks meter bredt brandbælte hele vejen rundt om marken med en tallerkenharve, som har harvet jorden helt sort. På den måde kan de begrænse branden til den enkelte mark.

Knastørre danske festivaler har øget tørkeberedskab og lavet egen brandbil

De har også delt marken op i felter og harvet langs sprøjtesporene for at undgå at samtlige hektar går op i røg, hvis uheldet er ude.

»Det handler om at lukke af og begrænse. Det kræver faktisk ikke så meget mere tid. Selvfølgelig skal traktoren flyttes rundt, men ham der kører kornvognen kan også gøre det,« lyder det fra søn af gårdejeren og medhjælper på gården, Simon Wulff Sørensen, i en pressemeddelelse.