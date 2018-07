Jazznørden og Zeppelin-fanen mødtes til balkantoner i sommerheden

Jazz-festival Et af de internationale hovednavne til festivalen var Burt Bacharach, som spillede i mandags. Men man kan stadig få store oplevelser. Torsdag aften mødes bl.a.brødrene Hess og familen Vuust, nogle af Danmarks førende jazzmusikere hver for sig, til en fælles koncert på Aros. Fredag spiller Cæcilie Norby i en trio med familiemedlemmer fra Vuust og Hess på Tir Na Nóg. Og lørdag aften spiller den DMA-nominerede trio Admiral Awesome ved baren Naked Ape. Aarhus Jazz Festival modtager bl.a. støtte af Aarhus Kommune, Statens Kunstfond, Aarhus Stiftstidendes Fond, Aarhus Events, Augustinus Fonden, Oticon Fonden og RMF – Rytmisk Musikforening.

Læs programmet til Aarhus Jazz Festival 2018 på jazzfest.dk.

»Den satans varme,« lød det med et grin fra Karsten Bergen.

Sammen med de resterende tre medlemmer af jazzkvartetten Tabasco Beat havde han indtaget scenen for enden af Klostertorvet. Årets varmerekord på 31,1 grader var tidligere på dagen sat i den nordjyske by Aars.

Omkring hundrede gæster havde fundet sig til rette om de lange træborde med kølige fadøl og kunne mærke heden fra den varmeste julidag i årevis stille og roligt ebbe ud.

Daglig jazz

Under en parasol bagerst på pladsen havde Beatriz Gijon, 24 år og fra Spanien, taget plads i skyggen fra en parasol. Hun studerer musik på Aarhus Universitet og er selv jazz-musiker. Da hun opdagede, at hun var i byen under Aarhus jazz-festival gik hun i gang med planlægningen.

»Den her uge er helt perfekt. Jeg kender nogle af musikerne, som skal spille, men mange er lokale, og dem kender jeg ikke endnu. Jeg har planer om at høre jazz dagligt, og min kalender er helt fyldt med navne, jeg gerne vil se,« sagde hun.

En del gæster klumpede sig sammen i det ene hjørne af Klostertorvet, hvor træernes kroner gav skygge. Den halvcirkelformede scene skærmede for busserne og de udsatte mennesker på Klosterport, mens et enkelt par dansede under udhænget fra en ølbod til det luftige violin-spil i et af Tabasco Beats balkaninspirerede numre.



Kan du sige Zepp elin?

Vanen tro er Klostertorvet til årets Aarhus jazz festival et spillested, hvor forbipasserende uden specifikke planer kan stoppe op, købe en øl og høre gratis musik.

Det gjaldt Hans Simonsen, 65, som var kørt fra Galten til Aarhus for at besøge havnebadet.

»Jeg er egentlig ikke jazz-mand. Kan du sige Led Zeppelin? Men jeg kan godt lide den rolige følelse, der er i jazzen. Det er fedt med musik og gode toner i byen. Det giver gode vibrationer,« sagde han.

Hans hjerte banker i takt til jazzens rytmer: Det er virkelig drevet af kærlighed På lørdag kan Aarhus Jazz Festival fejre 30 års jubilæum. Guitarist Uffe Steen har været med fra begyndelsen og spiller i løbet af jazzfestens otte dage ni koncerter – plus det løse.

I år fylder Aarhus jazz festival 30 år, og i løbet af ugen bliver der afholdt over 360 koncerter rundt på byens torve, pladser, telte, museer, caféer, klubber og spillesteder.