Køb billet nu, hvis du vil være sikker: Sommervejret giver forventet publikumsrekord til Grøn Koncert

Der har aldrig været solgt så mange billetter i forsalg som til årets Grøn Koncert. Og med 36 år på bagen er det alligevel noget af en rekord. Har man allerede bestemt sig for at skulle afsted til Aarhus-udgaven lørdag, anbefaler arrangøren, at man køber sin billet i forsalg.

»Vi har det historisk bedste forsalg i hele Grøn-rækken, både totalt og specifikt for Aarhus. Vi plejer at lande på den pæne side af 30.000 gæster, men jeg forventer, vi når 35.000 på lørdag,« siger Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden og arrangør af Grøn Koncert, som fra og med sidste år hed Grøn.

Sidste år trak de otte koncerter i hele landet omkring 143.000 gæster. Det var ca. 10.000 færre gæster sammenlignet med året før og kunne nok tilskrives nogle regnfulde koncertdage. I år forventes tallet at stige markant. Om det alene kan tilskrives vejret, må stå hen i det uvisse.

Stærkt program

Indsamlingschefen Theis Petersen skal selvfølgelig rose programmet, men han fremhæver alligevel årets musikprogram som særligt stærkt.





»Det er unikt, at vi kan få så mange store navne sat sammen og tilbyde det til hr. og fru Danmark for 275 kr.« siger han.

»Programmet rummer alt det, Grøn skal,« uddyber han og nævner det store internationale med Lukas Graham, 1980’er festen med Aqua, over i det ultra-rockede med DAD, R&B med Phlake og det energiske med Suspekt og som toppen af kransekagen Joey Moe sammen med unge Cisilia, der er gået sammen om en række fælles koncerter. Forud for har de to udsendt en ny fællesudgivelse, som kan opleves live til Grøn.

Den største danske popsucces på Grøn Koncert

Samtidig forventer indsamlingschefen sig meget af Grøns nye scene – Ghettoblasteren – hvor publikum kan høre nyt og lovende musik fra den danske musikscene.

Masser af vand

Varmegraderne når ifølge DMI ikke helt op at ringe lørdag, men de forventede 25 grader og enkelte skyer stiller alligevel krav til, at der kommer en del væske indenbords ude på Marienlystvej – også af den slags uden alkohol.

Det er Grøn forberedt på med masser af tilgængeligt købevand og gratis vandposter rundt omkring på pladsen. Der er lige som alle andre steder afbrændingsforbud, men ellers kommer tørken og det helt usædvanlige sommervejr ikke til at få videre konsekvenser for afviklingen.



Ifølge Theis Petersen bliver der ikke opsat teltduge eller andet solafskærmning, men han opfordrer til, at alle tager solcreme på og med og i øvrigt søger skygge, som man nu kan.

Tag bus eller cykel

Med forventet 35.000 gæster vil man ikke kunne undgå at skulle stå i kø ved toiletter og boder, men området ved Marienlyst er godt gearet til så mange mennesker, og ifølge Theis Petersen plejer der sågar at være muligt at parkere på p-pladsen over for koncertområdet. Han anbefaler dog alligevel at komme til området på anden vis, hvis man kan.

»Der er god offentlig transport, og så er vejret også fantastisk til at tage cyklen herud.«