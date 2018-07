Markant færre borgere har været på kontanthjælp i mere end 10 år

Aarhusianere på kontanthjælp I begyndelsen af 2018 var i alt 7.488 borgere i Aarhus på kontanthjælp. Af dem havde 4.058 dansk herkomst, mens 3.430 havde en anden etnisk baggrund. I alt havde 313 borgere været på kontanthjælp i over 10 år. Etniciteterne fordeler sig således: Danmark: 87 Somalia: 78 Irak: 40 Libanon: 30 Øvrige: 27 Tyrkiet: 16 Kuwait: 13 Syrien: 8 Vietnam: 5 Afghanistan: 5 Iran: 4 Tallene trukket sidst i januar og omfatter alle borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Kilde: Aarhus Kommune.

Venstre kaldte det rigtig trist, og De Konservative kaldte kommunens beskæftigelsessystem utilstrækkeligt, da det i juni 2016 det kom frem, at 443 borgere i Aarhus Kommune havde været på uafbrudt kontanthjælp i 10 år.

Nu viser en ny opgørelse fra Social Forhold og Beskæftigelse, at antallet på lidt over to år er blevet reduceret med over en tredjedel – fra 443 til 313.

Tallene fremgår i et svar på en såkaldt 10-dagesforespørgsel fra Venstre. Heri skriver Sociale Forhold og Beskæftigelsen, at beskæftigelsesforvaltningen har et stort fokus på at give borgere en virksomhedsrettet indsats:

»Den faglige tilgang er, at man godt kan arbejde, selv om der er begrænsninger i arbejdsevnen. Det gælder i høj grad også for kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i 10 år og derover – herunder borgere med ikkevestlig baggrund. Den virksomhedsrettede indsats gives, samtidig med at der arbejdes med parallelindsatser ift. borgerens øvrige personlige, sundhedsmæssige og sociale problemstillinger.«

Flest kvinder

Tallene, som Sociale Forhold og Beskæftigelse præsenterede i 2016, var trukket i slutningen af 2015.

Dengang havde 151 af de 443 borgere på langtidsforsørgelse i over 10 år en etnisk dansk baggrund. Det svarede til ca. 34 pct. De resterende 298 borgere havde hovedsageligt rødder i ikkevestlige lande.

I dag udgør etniske danskere 28 pct. af de 313 borgere på kontanthjælp i over 10 år. Det svarer til omkring 87 personer.

78 af de langtidsforsørgede borgere kommer ifølge den nye opgørelse fra Somalia, og det er dermed den næststørste etniske gruppe på langtidsforsørgelse i Aarhus.

Af de 313 borgere er 243 kvinder og 70 mænd.