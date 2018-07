Falsk VVS'er på tyve-turné

Med en historie om, at naboens radiator var sprunget, lykkedes det søndag en mand at snyde sig ind hos en række borgere i Viby.

Manden udgav sig for at være VVS'er, men i stedet for at kigge på radiatorer, ledte han efter kontanter og værdigenstande, og det lykkedes ham at stikke afsted med kontante beløb og andre værdigenstande fra tre boliger på Myrholmsvej.

Torsdags i sidste uge var en beboer på Voldbækvej i Brabrand udsat for det samme, og Østjyllands Politi går derfor ud med en advarsel om ikke at lukke ukendte personer ind i ens hjem uden forudgående aftale.

»Det er usandsynligt, at en VVS'er dukker op i ens hjem uanmeldt. Det anbefales desuden, at man enten beder om ID eller ringer til vedkommendes påståede arbejdsplads, hvis man ikke har en aftale om besøg,« skriver politiet i en pressemeddelelse og opfordrer i øvrigt til, at folk med oplysninger i den konkrete sag ringer 114.

Gerningsmanden beskrives som: Udenlandsk af udseende, muligvis 25-40 år, ca. 170 cm. almindelig af bygning, brun i huden og velsoigneret. Manden var iført mørk kasket, mørkt tøj og runde briller i mørkt stel.

