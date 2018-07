Et skridt nærmere: Letbanen prøvekøres nu til Odder og Grenaa

»Pas på, der kommer tog.« Den advarsel har borgere i hhv. Odder, Syddjurs og Norddjurs Kommune ikke skullet forholde sig til længe. Men mandag lidt efter kl. 12.30 rullede det første letbanetog ud på strækningen mellem Aarhus og Odder. Og fremadrettet skal folk, der færdes nær de gamle Grenaabane- og Oddergrisskinner altså holde godt øje, når de krydser skinnerne.

For efter lang tids forsinkelse er testkørslerne til næste aktive letbanestrækning altså nu indledt. Mandag begyndte Aarhus Letbane med de afsluttende funktionstests og såkaldte erfaringskørsler til og fra Odder samt fra Aarhus Universitetshospital til Lisbjerg Skole. Går de tests, som de skal, mangler der kun en enkelt sikkerhedgodkendelse fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, før borgere i Odder kan stige på letbanen og tage den til Aarhus og hjem igen.

»Vores indtryk er, at det går så godt, at vi kan fastholde forventningen om at åbne i løbet af sommeren,« siger kommunikationschef Jens Velling og forklarer, at der er en konstant dialog med styrelsen.

Nyt sikkerhedssystem

I løbet af ugen vil man også i Syd- og Norddjurs kunne skulle holde tilbage for et letbanetog eller to. Aarhus Letbane indleder nemlig de allerførste testkørsler på strækningerne til Lystrup og Grenaa.

Hvor Grenaabanen først lige er endeligt færdigbygget til letbanen, så er man i Odder tæt på at kunne tage passagerer med ombord. Det betyder, at testkørslerne til Grenaa og Lystrup handler om helt lavpraktisk at afprøve, hvordan togene kører på strækningen, mens der til Odder køres men henblik på at give letbaneførerne en rutine i at køre på strækningen og at få afprøvet en række tekniske forhold.

Letbanetog er lydløse og vil ifølge Aarhus Letbanen ikke komme til at forstyrre naboer til banen, men man skal forvente at bomanlæg langs Odderbanen vil blinke og ringe kortvarigt - også om natten.

Nyt system

Den helt store forskel på de nye letbanestrækninger og den indre i Aarhus er, at togene kører på dedikerede banestrækninger mellem Grenaa og Odder.



»I Aarhus deler vi pladsen, men på de nye strækninger kører letbanen i sit eget spor og som et normalt tog,« fortæller Jens Velling.

Testkørsel til Odder bruges til: Funktionstest og erfaringskørsel med letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbaneføreren kører for stærkt eller overser signaler. Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner. Erfaringskørsel, der skal give letbaneførerne kendskab til strækningerne.

Letbanen til Odder og Grenaa kommer derfor også på sigt til at køre hurtigere end letbanen i Aarhus, og det betyder samtidig introduktionen af et nyt sikkerhedssystem, det såkaldte ATP-system, som bremser togene automatisk, hvis letbaneføreren kører for stærkt eller overser signalerne. Det system skal som led i testkørslerne afprøves, og letbaneførerne skal vænne sig til det.



Rapport: Lovgivning og ufærdigt materiale skyld i letbanekaos

»Vi har en forventning om, at det fungerer som det skal, men man sætter ikke noget i drift, før alt er helt afprøvet. Der er nogle ekstremt høje sikkerhedskrav til togtrafik i Danmark, og det skal vi selvfølgelig leve op til.«

Ikke til at overse

I forbindelse med testkørslerne bliver det største af letbanens to typer tog også for første gang taget i brug. Hidtil er det kun det 33 meter lange Vario, som har kørt på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital, men fra og med mandag rullede det 39 meter lange Tango også ud på skinnerne.



Toget har en mere avanceret affjedring, hvilket gør, at det kan køre op mod 100 km/t. De første testkørsler bliver dog udført med maks. 10-20 km/t. for at afprøve, om der er sikker passage på strækningerne.

Det store tog har også færre døre og mere komfortabel siddeplads, fordi det er bygget til længere ture og færre af- og påstigninger end det mindre midtbytog, som er bygget til flere korte ture.

Det var oprindeligt meningen, at strækningen mod Odder skulle have været åbnet i efteråret 2017. Det blev udskudt og seneste melding er som hidtil, at strækningen til Odder åbner i løbet af sommeren, mens Grenaa må vente til senere på året.