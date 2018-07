Røveri i Solbjerg

En forretning på Østergårdsvej i Solbjerg anmelte lørdag aften, at de netop havde været udsat for røveri. En gerningsmand truede sig til et kontantbeløb, hvorefter han forlod stedet i ukendt retning. Han beskrives som: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende. 25-30 år. 170-175 cm høj. Spinkel bygget, sort kort hår. Tatovering på højre side af halsen.<AS.1>Han var iført: sort t-shirt med hvidt og rødt print, Perlearmbånd på venstre håndled, sorte trekvart lange Adidas-joggingbukser med blå striber, hvide sokker, sorte sko.<AS>Politiet vil gerne have en hjælpende hånd. hvis har nogle har set eller ved noget.