Fotobog: 411 billeder, der taler for sig selv og for Aarhus

»Sådan en må vi også have.«

Det var den meget enkle tanke hos trykkeriejer Anders Grønborg fra LaserTryk i Aarhus, da han var på besøg i den polske by Stettin og som gave fik en bog om byen, som han ellers ikke var voldsomt imponeret af.

Han syntes simpelthen, at en by som Aarhus så rigeligt kunne bære en fotobog, som ikke bare kunne imponere byens egne borgere, men også dens gæster.



Olieterminalen på Aarhus Oliehavn. Foto: Ole Madsen

»Ved en tilfældighed fandt jeg ud af, at Chresten H. Ibsen fra Chib Forlag havde puslet med samme ide,« fortæller Anders Grønborg.

Aftentur i kajak på Aarhus Bugt. Foto: Casper Dam

»Vi blev enige om at slå pjalterne sammen, så vi skrev ud på de sociale medier, at vi gerne ville have en masse fotos af Aarhus, taget af aarhusianerne selv. De er jo de bedste ambassadører for byen. Vi fik 7.332 fotos fra 167 fotografer, hvilket var helt overvældende. Det var en åben opgave, så de var lige så forskellige som folk er forskellige.«

De blev enige om at dele bogen op i kapitler, og så i høj grad lade de 411 billeder, der blev valgt ud, tale for sig selv.

Dans i faldende blade. Foto: Line Kristina Rasmussen

Det er borgmester Jacob Bundsgaard (S), der har skrevet forordet, enig i. Han mener, at byens kvaliteter kan beskrives på utallige måder, men at han tror, at ord ikke helt rækker til at formidle følelsen af Aarhus.



»I stedet kan man dykke ned i denne fotobog og lade øjnene gøre arbejdet og blive overvældet af et visuelt portræt af Aarhus,« skriver han:

»Her mærker man byen, dens mennesker og stemninger.«

Klar til en tur i det kolde gys Foto: Diana Veje Williams

Bogen udkom denne sommer og har allerede solgt 1.200 eksemplarer til trods for, at den ikke bare koster 345 kr., men også vejer godt til, fordi den er trykt på lækkert og dermed tungt papir.

Det har fået Anders Grønborg til at overveje at lave en kopi af bogen i knap så tung en udgave, så folk, der får den, ikke får problemer med vægten i håndbagagen.

Kalø Slotsruin under Mælkevejen i silhuet af lys fra Aarhus Foto: Brian Dybdal Photography

Men først og fremmest vil han gerne have byens erhvervsliv med ind i kampen for at vise Aarhus fra sin allerbedste side.

»Firmaer kan få trykt deres egen udgave af bogen, så de fortæller om sig selv på de første otte sider, så de kan bruge den som gave, ligesom prisen selvfølgelig er en anden, hvis man køber en stor stak bøger, siger den håbefulde trykkeriejer.



Bogprojektet er et såkaldt nonprofit-projekt, men har været dyrt at sætte i værk, fordi alle billedtekster er på både dansk, engelsk og kinesisk.

Her er et lille udvalg af billederne fra bogen. Den kan købes på Aarhus Street Food ved rutebilstationen og på aarhusbyaarhus.dk.