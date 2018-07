Dronningen skal se verdensballet på Mols

Det er ingen hemmelighed, at dronning Margrethe holder af at se ballet, og nu har hun da også meldt sig som en af gæsterne, når Verdensballetten lørdag den 14. juli besøger Møllerup Gods.



Det giver en helt særlig stemning, og der bliver en helt speciel energi på scenen, når der er levende musik til balletten. Anne Sophie Gamborg, godsejer, Møllerup Gods Det giver en helt særlig stemning, og der bliver en helt speciel energi på scenen, når der er levende musik til balletten.

Det er syvende år i træk, at Verdensballetten lægger vejen forbi godset i National Park Mols Bjerge, som er blevet kendt for at dyrke hamp til fødevarer, på sin turné i Danmark. Scenen bygges som sædvanligt op foran hovedbygningen, og tilskuerpladserne bliver på ridebanen foran scenen.

Iana Salenko og Steven McRae viste overlegen teknik i bravurballetten ”Don Quixote”, da de dansede med Verdensballetten i 2016. De er begge med i år igen, og Steven McRae har desuden sammensat det kunstneriske program Arkivfoto: Andre Uspenski

Rammer på Møllerup Gods er optimale til en forestilling som Verdensballetten. Dronningen vil være blandt gæsterne, når de internationale dansere danser på godset lørdag den 14. juli. Arkivfoto: Benjamin Nørskov

Verdensballetten på turné Verdensballetten, der er blevet en sommertradition i Danmark, havde premiere i Klampenborg onsdag og spillede torsdag på Sylt. Resten af turnéen ser således ud: Den 13. juli: Ribe Kunstmuseum Den 14. juli: Møllerup Gods, Mols Den 15. juli: Broholm Gods, Svendborg Den 16. juli: Den Tilsandede Kirke, Skagen Den 4. august: Stranden, Agger i Thy. Den 5. august: Nørre Vosborg, Holstebro Medvirkende: The Royal Ballet of London: Steven McRae, Australien, Federico Bonelli, Italien, Lauren Cuthbertson, England, Nehemaih Kish, USA og Yuhui Choe, Korea samt Statsballetten, Berlin: Iana Salenko, Ukraine og Marian Walter, Tyskland Musik og sang: Susanne Elmark, sopran, Jens-Chrisitan Wandt, tenor, Niklas Walentin, violin og Alexander McKenzie, klaver.



Verdensballetten er blevet en tradition og af de store kulturelle begivenheder i sommerlandet. Forestillingen havde premiere i Klampenborg søndag og spiller syv andre steder i landet, bl.a. ved den internationale skulpturfestival Høfde 90 i Agger, den historiske herregård Nørre Vosborg i Vemb, Den Tilsandede Kirke i Skagen og Fængslet i Horsens.

Med den kan man opleve nogle af verdens dygtigste balletdansere fra kompagnier som The Royal Ballet of London, Staatsballett Berlin og Mariinsky Ballet i Skt. Petersborg.



Fra "Svanesøen" til det moderne

Det er den australske solodanser ved The Royal Ballet of London, Steven McRae, der har sammensat det kunstneriske program. Det har han gjort med en større Tchaikovsky-afdeling med ballet fra både "Svanesøen", "Tornerose" og "Nøddeknækkeren" på programmet. Også mere moderne trin af bl.a. Kenneth MacMillan, Wayne McGregor og Kristen McNally er på programmet.



På scenen kan man opleve velkendte navne fra ballettens verden så som førstesolodanser fra Statsballetten i Berlin Iana Salenko, der også er fast gæst hos The Royal Ballet, Xander Parish, der sidste sommer blev udnævnt til solodanser ved Mariinskij Balletten i St. Petersborg, Lauren Cuthbertson, der er solodanser ved The Royal Ballet of London, og Steven McRae selv.

De perfekte rammer

På Møllerup Gods mener man, at godsets kulturhistoriske rammer er optimale til lige netop denne slags forestilling.



Balletdagen starter kl. 16, hvor man kan tage på picnic i godsets park og dets egen kro, Hubertus Kroen, er åben, hvis man hellere vil have maden serveret og spise den med kniv og gaffel.

Forestillingen begynder kl. 19.30 og alt tyder på, at både gæsterne og danserne har vejret med sig.

»Programmet vil ganske sikkert tiltale dronningen. Flere af de helt store pas de deux’er danses til levende musik af den klassiske duo Walentin og McKenzie eller til sang af sopranen Susanne Elmark. Det giver en helt særlig stemning, og der bliver en helt speciel energi på scenen, når der er levende musik til balletten,« siger godsejer Anne Sophie Gamborg i en pressemeddelelse.

I år kan Verdensballetten præsentere et helt nyt par på scenen: Den koreanske danser Yuhui Choe og den amerikanske danser Nehemiah Kish, der tidligere har danset hos Den Kongelige Ballet, er netop blevet gift.

»Turnéen bliver en slags bryllupsrejse, så det er så heldigt at vejret arter sig så fint, så de kan opleve Danmark i det smukkeste sommervejr,« siger Jens-Christian Wandt, der ud over at være kunstnerisk leder på Verdensballetten, også synger med som tenor.

Verdensballetten vokser: Når fiskere i Skagen ser ballet, er missionen lykkedes Hvad gør Verdensballetten særlig? En særlig, uhøjtidelig stemning opstår, når balletten forlader de vante rammer.