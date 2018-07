En festival med hammer, hæklenål og hængekøjeskov begynder mandag

På Skarresø Festival, der finder sted i den kommende uge, er det ikke lyden af trommer og sang men derimod hammer og sav, som du kan møde.

For ellevte år i streg kan man i Ryomgård på Djursland opleve Danmarks byggefestival, hvor man sætter fokus på det at skabe. Her er det muligt at bygge sine egne projekter eller deltage i festivalens aktiviteter, og gøre brug af festivalens materialer og værktøj.

Er man ikke så meget til at hamre, bore og save, er der også mange andre aktiviteter på pladsen. Sneglebingo, hækle-workshop og japansk havekunst er blot et udsnit af de ting, der også er at finde på listen over festivalens aktiviteter.

Festival med morgenkager, Kandis og kærlighed

Festlighederne begynder mandag den 16. juli og varer fem dage. Det koster 250 kr. for en partout-billet og 110 kr. for en enkelt dag.