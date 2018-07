Lyskryds går i sort gang på gang: Nu har kommunen puttet poser over signalerne

Efter at lyssignalerne i det problemramte kryds Nordre Strandvej og Vestre Strandallé gang på gang er gået i sort, tog Aarhus Kommune onsdag konsekvenserne. Trafiklysene blev sløjfet ved at dække dem af med poser.

»Det er slukket alt for mange gange, hvor vi har kunnet køre ud og genstarte det. Så kører det et stykke tid igen for at holde op med at virke, og det kan vi jo ikke leve med,« siger Lars Beck, driftsingeniør i Lys og Trafikledelse, Aarhus Kommune.



Som JP Aarhus tidligere har beskrevet, er krydset det første af sin type i Danmark med en ny hardware, som bl.a. bliver brugt i engelske og hollandske lyskryds i dag. Det fungerer via netværkskommunikation og kører med lavvolt.

Firmaet Dynniq, der er ansvarlig for udstyret i krydset, har haft store problemer med at få det til at fungere. Siden den 4. april har kommunen 25 gange haft en vedligeholder ude ved krydset for at konstatere, at det har været slukket og få liv i det igen, fortæller Lars Beck. Han tilføjer, at krydset derudover i flere tilfælde kan være gået i sort, men hvor Dynniq har fået startet det igen, uden at kommunen har været involveret. Hvor mange gange det er sket, kunne Lars Beck ikke oplyse onsdag.

»Vi har poset anlægget af, fordi vores leverandør ikke kan finde ud af, hvad der er problemet. Så nu kører vi efter færdselsloven derude. Det er det, vi skal gøre ifølge vejreglerne, når vi ikke kan få signalet til at spille, som det skal,« siger Lars Beck.

Vejregler Ifølge § 204 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning skal trafiksignaler altid være i drift. Og stk. 2 beskriver, hvad der skal ske, hvis ikke det er tilfældet: "Når signaler undtagelsesvist er ude af drift, skal de fjernes, eller tildækkes. Dette gælder også, når signaler på grund af kortvarige driftsforstyrrelser er ude af funktion, hvis skaden ikke straks kan udbedres." Kilde: Retsinformation

Således har trafikanter, der kører ind i krydset fra Vestre Strandallé eller fra Bellevuehallerne ubetinget vigepligt - lige som skiltene med en trekant på spidsen angiver.

Ifølge Lars Beck går krydset i sort på grund af nogle konflikter mellem hvert enkelt af lygtehovederne, der er overvågede. Han fortæller, at lyskrydset af sikkerhedshensyn går i sort, hvis overvågningen ikke kan se, om der kunne være grønt lys fra alle retninger.

»Hvis ikke den ved, om der er en grøn-grøn-konflikt, skal den slukke. Og det gør den. Det, kan vi da sige, virker.«

Driftsingeniøren har bedt det ansvarlige firma om at få krydset til at fungere. Først når det er tilfældet, vil trafikanterne få lyssignalerne at se igen.

»Anlægget forbliver afposet, indtil Dynniq kommer med en brugbar løsning. Fordi vi kan godt lade anlægget køre inde bag ved, mens vi tester det,« siger Lars Beck, som ikke kan svare på, hvorfor anlægget ikke er blevet testet inde bag poserne, inden at det nye system blev lanceret.

Skal være stabilt

Lyskrydset var slukket uplanlagt 27 gange fra den 4. april 2018 til den 18. maj 2018, oplyste Aarhus Kommune til JP Aarhus i slutningen af maj. Dengang beklagede Mikkel Rosing-Schow, direktør i Dynniq, situationen, men konstaterede samtidig, at trafiklyset dengang havde kørt stabilt i halvanden uge, hvilket han så som et tegn på, at fejlen var fundet.

Ifølge Mikkel Rosing-Schow fandt Dynniq den 6. juni en installationsfejl, som blev løst.

»Vi var overbevist, at fejlen var fundet, og at vi havde løst problemet. Anlægget har siden kørt uden problemer i hvert fald i en længere periode,« siger direktøren, der onsdag ikke kunne skaffe tal på, hvor mange gange siden den 6. juni, at krydset er gået i sort.

Han fortæller, at firmaet Swarco, som står for driften, i tirsdags skrev i en mail, at firmaet har været ude ved krydset »gentagne gange«.

Mikkel Rosing-Schow beklager, at kommunen nu har følt sig nødsaget til at pose lyssignalerne af.



»Det er selvfølgelig uheldigt, at vi er kommet i den situation. Jeg sætter nu nogle af vores specialister fra Holland på sagen igen, og så håber jeg, at de kan finde ud af, hvad fejlen er,« siger direktøren, der tilføjer, at han er nødt til at kende fejlen, før at han kan sige, hvornår han forventer, at krydset kommer til at virke.

Kryds skal være stabilt

Hos Aarhus Kommune fastslog Michael Bloksgaard, ITS fagkoordinator i Lys og Trafikledelse i slutningen af maj, at teknikken fra Risskov-krydset ikke vil blive udbredt til flere aarhusianske kryds, før den bliver mere stabil. Samme toner lyder efter de seneste slukninger i Nordre Strandvej/Vestre Strandallé-krydset.

»Det er klart, at det skal vise sig at være stabilt. Fordi det har også omkostninger, når det slukker. Der er stadigvæk nogle udfordringer, og det er derfor, at man kun laver ét testkryds,« siger Michael Bloksgaard.

Hvor lang er Aarhus Kommunes tålmodighed med den teknik?

»Det har jeg ikke lige taget stilling til, men det er klart, at der er også omkostninger i at skifte det ud.«