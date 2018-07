1.000 frivillige klar til VM: Men mangler hænder til bådparker, brændstof og parkering

Der skal bruges chauffører, baneguider og læger. Der skal bygges op, fyldes benzin på bådene og dirigeres rundt på parkeringspladserne. Når Aarhus lægger vand til VM i sejlsport for hele verden, er det forbundet med mange opgaver og meget logistik både før, under og efter en af de største sportsbegivenheder herhjemme nogensinde.

Godt to uger før konkurrencen om VM-medaljerne skydes i gang til søs, mangler der frivillige til flere af de opgaver, fortæller Anne-Sofie Søegaard Thomsen, der er arrangementets frivilligkoordinator. Det til trods for at over 1.000 frivillige allerede har tilmeldt sig og er i gang med forberedelserne til verdensmesterskabet:

»Vi har nydt godt af Frivillighovedstaden og af de mange frivillige fra sejlklubberne. Vi har rekrutteret frivillige fra hele landet og sågar frivillige fra Norge, men hovedsageligt er de frivillige fra Aarhus. Men vi har stadig opgaver, hvor vi kunne bruge flere kræfter,« siger hun.

Mangler hænder til logistik

Og det er centrale opgaver under eventet, der godt kunne bruge en hjælpende hånd:

»Jeg vil tro, vi mangler ca. 50 frivillige til enkelte, men store opgaver. Vi mangler bl.a. frivillige, der kan hjælpe med bådparkerne, brændstof og parkering,« siger hun.

De ubesatte opgaver dækker bl.a. over at holde orden i bådparkerne, hjælpe sejlerne og sikre gode rammer for dem. Der mangler også kræfter, der kan hjælpe med at koordinere atleternes og trænernes parkering og tanke de såkaldte RIB træner- og baneteamsbåde.

»Flere hænder vil gøre det lettere for alle at opnå en endnu mere succesfuld event. Samtidig vil vi også være flere om at dele en fantastisk oplevelse sammen. De ekstra hænder vil gøre en stor forskel og vil være med til at skabe trygge og rare rammer for både de frivillige selv, sejlerne og de mange besøgende gæster,« siger Anne-Sofie Søegaard Thomsen.

Desuden mangler der frivillige til arbejdsgrupperne catering, bæredygtighed, VIP-lounge og åbningsceremoni.

Anne-Sofie Søegaard Thomsen tilføjer, at der står 150 frivillige på venteliste. Det er usikkert, om de springer fra eller melder sig på en opgave inden VM-starten.

Ikke en lukket klub

Selvom en række af opgaverne, der skal varetages, kræver særlige kompetencer, understreger hun, at mange af opgaverne er for alle interesserede. Enkelte frivilligopgaver kræver lægefaglig baggrund eller kapsejladsviden, men det er langt fra alle opgaver:

»Vi vil rigtig gerne have folk med på holdet, der ikke har det store kendskab til sejlsport i forvejen,« siger Anne-Sofie Søegaard Thomsen.

Derfor er der også åbent for nye tilmeldinger, selvom den officielle frist blev overskredet i begyndelsen af juli.

I den kommende tid tager flere frivillige hul på opgaven med at sætte informationsskilte og skibe op rundt omkring i Aarhus.