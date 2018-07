Medbring en blomst og få gratis jazz og mad

Gratis blomsterfrokost og jazz. Sådan lyder ”& venner”-konceptet, som 200 aarhusianere skal deltage i på Godsbanen den 14. juli. Konceptet indebærer, at alle skal medbringe en blomst eller buket til fællesspisningen og eget service. Jazz-arrangementet er et forsøg på at skabe relationer og samtaler på tværs af aarhusianerne, og håbet er, at det på sigt kan blive en sommertradition.

Aarhus Kommunes GENLYD-pulje støtter arrangementet. Puljen skal styrke lokale fællesskaber i Aarhus.

Arrangementet finder sted fra kl. 13, og kl. 17 går "Bladt/Jefsen Duo" på scenen.