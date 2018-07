Fralandsvind bringer badegæster i fare

Det gode sommervejr har skabt en travl første tid for livredderne på de østjyske strande. I sidste uge skabte den kraftige fralandsvind livsfarlige situationer på bl.a. Grenaa Strand, Bellevue Strand og Moesgaard Strand. På Moesgaard Strand måtte livredderne rykke ud, da to piger på 6 og 8 år drev ca. 40 meter væk fra kysten på en oppustelig sofa, og deres far ikke kunne svømme. Livredderne måtte også i aktion i Grenaa, da en ældre kvinde blev revet omkuld på grund af strøm- og vindforholdene på stranden, og hendes veninder kunne ikke hjælpe hende.

Nu advarer livredderne om de farlige situationer, fralandsvinden kan skabe for surfere og badegæster. TrygFonden Kystlivredning opfordrer til at lade badedyr og luftmadrasser blive hjemme og undgå at bade alene. De oplever dog, at langt de fleste danskere generelt er gode til at passe på, når de tager på stranden.