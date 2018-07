21-årig fængslet for indbrud i café

En ung aarhusiansk mand blev fredag idømt fem måneders fængsel for at stjæle flere tusinde kroner i kontanter fra en café på Åboulevarden i Aarhus. Politiet fik anmeldelsen fra caféejeren tidligt fredag morgen den 8. juni. Ved tyveriet var caféens alarm gået i gang. Desuden havde caféen videoovervågning, og en af de ansatte kunne ud fra optagelserne genkende indbrudstyven. Efterforskerne kunne derfor hurtigt identificere den unge mand, og samme dag anholdte de ham på en adresse i Åbyhøj, hvor de fandt 4.400 kr., som nogenlunde svarede til de manglende kontanter i caféen. Han erkendte forholdene, overvejede at anke og blev varetægtsfængslet. Den 21-årige er tidligere dømt for lignende kriminalitet.