Skæring Strand et skridt nærmere på at blive omdannet til by

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I efteråret 2017 stemte et flertal af sommerhusejere i området for, at Aarhus Kommune skulle gå videre med planerne om at omdanne strandområdet til egentlig by. I foråret har alle grundejere i området enkeltvis eller samlet haft mulighed for at bidrage med synspunkter vedrørende værdier og kvaliteter i området forud for arbejdet med den kommende lokalplan.

Nu har Erhvervsplansstyrelsen givet en tilladelse, der betyder, at kommunen kan gå i gang med et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området, der blandt andet vil indeholde bestemmelser om byggehøjde, byggeprocent og lignende.

Aarhus Byråd har i forbindelse med behandlingen af sagen lagt op til at bevare det grønne sommerhus-præg, der karakteriserer Skæring Strand. Sommerhusejerne vil efter sommerferien få yderligere information om tidsplan, mulighed for indflydelse mv., lover kommunen i meddelelsen.

I forbindelse med lokalplanarbejdet vil forskellige repræsentanter fra området blive inddraget.