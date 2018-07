Hashsælger fik konfiskeret 194.000 kr. og skal et år i fængsel

Krimi: En 26-årig mand fra Kolding blev fredag ved Retten i Aarhus idømt et års fængsel for bl.a. at have modtaget 15 kilo hash i en flyttekasse i oktober sidste år på en p-plads i det vestlige Aarhus.

Han indrømmede i retten, at han herefter solgte hashen videre i Kolding-området.

Derudover blev den 26-årige også dømt for i flere tilfælde mellem august og november at have været i besiddelse af salgsposer med narko, som han også ville sælge i Kolding og omegn.

Sagen er en del af en større optrevling af et narkonetværk, som Særlig Efterforskning Vest har efterforsket. I begyndelsen af april blev syv personer varetægtsfængslet for hashhandel, og af dem har fem allerede fået dom. Den 26-årige er således den sjette person, der bliver dømt i sagen. Ligesom de andre tilstod han forholdene, hvilket var med til at sikre en hurtig sagsgang.

Ud over dommen på et års fængsel fik den 26-årige konfiskeret omkring 194.000 kr., som han havde tjent på narkohandel.

Den sidste person, der sidder varetægtsfængslet i sagen, forventes at komme for retten i august.