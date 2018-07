Sur mand til politiet: Har I ikke vigtigere ting at tage jer af?

Trusler: Det endte med en anholdelse, da Østjyllands Politi i går kl. 17.45 fik en anmeldelse om, at en håndfuld mænd havde tændt en kulgrill på Marselisborg Strand ved Strandvejen i Aarhus.

Da patruljen kom til stedet, sad mændene stadig rundt om en grill, der var placeret tæt på noget tørt græs. Betjentene bad derfor mændene om at slukke bålet, hvilket de modvilligt gjorde. En 21-årig mand syntes dog, at politiet skulle tage sig af vigtigere ting, hvilket han højlydt gjorde opmærksom på.

Brugte peberspray

Det kostede ham en sigtelse for at forstyrre den offentlige orden. Mens de var ved at skrive hans oplysninger ned, kom en 20-årig, aggressiv mand hen mod politiet og nægtede at gå væk trods gentagne advarsler.

Da han begyndte at true med vold, trak betjentene en peberspray, og manden blev anholdt, sigtet for at true politiet.