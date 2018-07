Det var ikke alderen, der trykkede, men nok noget helt andet, da en 78-årig mand søndag kørte med, hvad politiet kalder manglende agtpågivenhed på en grusvej ved Højbovej i Ebeltoft.



En borger ringede til politiet kl. 17.30 og fortalte, at han og familien gik på grusvejen, da en bilist kom kørende med meget høj fart. Da borgeren med fagter viste føreren, at han skulle sænke farten, kørte bilisten i stedet direkte mod familien, inden han undveg i sidste øjeblik.

Det fik politiet til at aflægge den 78-årige et besøg på den adresse i Ebeltoft, hvor bilen var parkeret. Det viste sig, at bilisten slet ikke havde kørekort, og derfor blev han udover den hasarderede kørsel også sigtet for at køre uden førerret.