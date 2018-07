Aarhus-virksomhed skal lægge elkabler for millioner

Det bliver Aarhus-virksomheden Per Aarsleff, der skal lægge de knap 12 km kabler og bygge de to transformerstationer, der skal sørge for, at strømmen fra to nye vindparker i Vesterhavet bliver transporteret over land.

Det er Vattenfall, der står for vindmølleparkerne, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Senest ved udgangen af 2020 skal de være klar til at producere nok elektricitet til at dække det årlige forbrug hos omkring 380.000 danske hjem.

Kablerne, som alle kommer til at ligge under jorden, skal sammen med to transformatorstationer føre strømmen fra stranden til Energinet's opsamlingspunkt, hvorfra den sendes videre til elforbrugerne. For Vesterhav Nord vil kabelruten under jorden være ca. 4,9 km lang, men det handler om 6,5 km for Vesterhav Syd.

Opgaven har en værdi på et trecifret millionbeløb for den aarhusianske entreprenørvirksomhed.

En kernekompetence

»Styring og koordinering af denne type projekt med et bredt felt af faglig ekspertise er en af Aarsleffs kernekompetencer. Desuden er vi specialister i installation af højspændingskabler. Og ud over vores dygtige partnere til de elektriske dele af projektet, skal vi nu til at finde partnere på udførelsen af andre dele af projektet, der starter næste år,« siger Christian Trier, sektionsdirektør i Aarsleff i en pressemeddelelse.

Vattenfalls vindmølleprojekter vil øge den danske elproduktion fra vind med mere end 20 pct. i de kommende år, hvoraf de to ny vindparker i Vesterhavet tegner sig for cirka en fjerdedel af væksten.



»Opgaven er et godt eksempel på, hvordan de to projekter giver lokale fordele. Der bliver brug for lokale tjenesteydelser fra hotelophold og restauranter til håndværkere og transport,« siger Niels Bjært, der er projektdirektør for Vesterhav Syd & Nord og Kriegers Flak.

Vil slukke for natlyset

Aarsleff fortæller, at designaktiviteterne påbegyndes med det samme, mens byggearbejdet forventes at starte i starten af 2019 og slutter i 2020. Den eneste del af landingen, der kan ses over jorden, er de to transformatorstationer, der når en maksimal højde på syv meter og vil være omgivet af buske og træer.

Der har været megen debat om de nye parker, der er under opbygning. For at imødekomme nogle af protester fra beboere i området vil Vattenfall reducere natlyset på de kystnære møller, så det øverste og kraftigste røde natlys på møllerne alene tændes, når der er fly i nærheden.

