500 ryttere og 650 heste stod på spring

Den lille by Nørre Vissing i Skanderborg Kommune er til daglig beboet af 240 mennesker og beskedent antal heste.

I den forgangne uge - fra tirsdag til søndag - steg tallene med 1000 mennesker og 650 heste.

De var alle til Bækgaarden Horse Festival 2018, som her i sin 7. sæson slog alle tidligere deltager rekorden og er blevet landets største.

»Jeg er i hvert fald ikke bekendt med, at der skulle være nogle, der er større end os,« Erik Nørgaard, der er festivalens talsmand.



Og det store rykind satte da også sit præg på byen:

»De mange hestetransporter til og fra giver jo noget trafik. Og vi spiller jo også lidt højt musik, til vores fest lørdag aften. Men Nørre Vissing har heldigvis taget vores stævne til sig, så det nærmest også er en lille byfest. Der har vist kun været en utilsigtet hændelse - deltagerne kunne slet ikke være på vores p-areal, så de tog noget af naboens kornmark til hjælp. Og så er der jo efterfølgende ikke andet at gøre, end at trække tegnebogen op ad lommen og erstatte den høst, han går glip af,« siger Erik Nørgaard.

Når der ikke er sammenhæng i tallene mellem antal deltagene ryttere og antal deltagene heste, skyldes det, at både nogle ryttere, nogle deltagende stutterier og et antal beridere. Tidligere på sommeren har der været stævner for ponyer og for letøvede ryttere.'

»Bækgaarden Horse Festival er for de skrappe - nogle er helt oppe i internationalt niveau,« fortæller Erik Nørgaard.

Der har været 1804 starter fordelt på 35 klasser. Mange ryttere har altså reddet flere gange. De dygtigste heste og ryttere udfordres af forhindringer med højder på 150 cm. På de nemmeste baner er højden 110 cm.

»I de største klasser er der omkring 80 deltagere - og i den mindste var der 16. Men alle vindere fejres med blomster og klapsalver fra publikum,« siger talsmanden, der også fortæller, at det ikke alene er danske heste og ryttere, der deltager. Bl.a. Norge, Holland og Tyskland var repræsenteret.

»Og deltagerne er jo ikke på hesteryg hver under stævnet. Så mange bruger også tiden på være turister i Aarhus og omegnen. Så det er ikke kun os selv, der har glæde af besøgene,« siger Erik Nørgaard.

